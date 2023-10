Canarias declarará la emergencia energética para poder abordar la situación un "poco peculiar" que tiene

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado que el Consejo de Gobierno declarará la emergencia energética del archipiélago este lunes porque a pesar de que "siempre se ha dicho, se ha hablado, se intentó pero nunca" se había autorizado la sustitución de los equipos de generación de electricidad, "ni se ha tenido en cuenta la necesidad" de tener unos equipos de respaldo ante la caída de alguno de ellos.

Así lo expuso Clavijo que apuntó que declarando la emergencia energética se quiere abordar la situación un "poco peculiar" que tiene el archipiélago, ya que también expuso que las energías renovables que, en los últimos años, han tenido un "avance importante", ahora mismo "no tienen, a través de la red, espacios o conexiones para poder evacuar".

Además ha negado en declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro de La Provincia, que el Gobierno regional tuviera conocimiento de que había que declarar la emergencia energética para que el Ministerio de Transición Ecológica pudiera autorizar las mejoras.

"No teníamos ningún tipo de conocimiento ni fue nada que nos diese el gobierno saliente", apostilló para agregar que ante un asunto de "gravedad" se tendría que haber sido "más diligentes" entre los ejecutivos central y canario, ya que eran "del mismo color, y parece que eso no funcionó y al final lo que funcionó fue la sumisión de Canarias a Madrid".

Por ello, ha reprochado al anterior gobierno canario el que "al menos" hubiera advertido de la situación y el "riesgo" que se está corriendo actualmente de que se produzcan "ceros energéticos", lo que "es evidente que genera un grave quebranto para la población".

Añadió que ahora para evitar un cero energético hay que autorizar la renovación de los equipos, apuntando que Red Eléctrica ha reconocido que se necesitan unos "200 megavatios, los ha identificado por cada una de las islas", por lo que matizó que hay que tener esa capacidad generadora de energía para que "ante un previsible o no previsible cero energético se pueda poner en marcha".

Señaló que hace falta tener energía para "compensar esa ausencia o falta de generación de 200 megavatios" y, por otro lado, que se autorice la renovación de los equipos porque consideró "absurdo" que se estén "comprando coches eléctricos y se estén enchufando a la red" cuando la electricidad que se está produciendo es en "equipos obsoletos, altamente contaminantes".

Además subrayó que se está incentivando con dinero público la compra de esos coches eléctricos. Así incidió en que "no es razonable, hace tiempo que se tenía que haber autorizado esa renovación de los equipos y otras cosas" para que mientras se alcanza una mayor penetración de las energías renovables, "no" se siga contaminando "como si no hubiese un mañana".

Para Clavijo este es un reto que a corto plazo su Gobierno "sí puede resolver" aunque a largo plazo el concurso "será para seis o siete años pero a corto plazo, en un plazo de dos años", apuntó que hay que "tener una respuesta".

En este sentido, consideró que si toda la sociedad canaria "ayuda y arrima el hombro y apoya la iniciativa", también se conseguirá que el "Gobierno de España dé las autorizaciones, lo permita y se pueda tener un periodo, hasta el cambio del modelo energético, de transición en el que no" se siga contaminando.

RETO DEMOGRÁFICO

El presidente de Canarias también se refirió a otro reto al que se enfrenta la comunidad autónoma, el demográfico, ya que señaló que en el año 2027 las islas tendrán unas 460.000 personas, casi el 25 por ciento de la población canaria, mayor de 65 años, a lo que se sumará que la esperanza de vida "cada vez es más larga", teniendo con ello que "dimensionar" los servicios públicos, el sistema sanitario, el sistema sociosanitario e incluso el sistema económico.

Esto consideró que debe hacer reflexionar también en cómo se va a distribuir esa población porque hay islas donde la densidad de población "es más alta", entre ellas Fuerteventura, donde hay una "parte importante" de población foránea y otras islas como La Palma o El Hierro que "no crecen".

Por ello, consideró que la cohesión territorial permitirá una "mejor" distribución de la población en Canarias y que "no" se produzcan situaciones como el problema de la vivienda en islas como Lanzarote o Fuerteventura donde profesores o médicos, "con sueldos que están por encima de la media", no encuentren una vivienda donde quedarse para poder trabajar, conllevando esta situación el rechazo a esos puestos de trabajo.

CANARIAS SE ALEJA DE LA MEDIA DE EUROPA

En términos económicos, Clavijo ha explicado que en los últimos años Canarias se ha ido "alejando de la media de Europa en cuanto a estándares de calidad de vida, en cuanto a PIB per cápita", de tal forma que la Unión Europea, tras analizar el periodo 2019-2021 "en el que Canarias estaba en las regiones en proceso de transición", han indicado que está alrededor del 75 por ciento del PIB medio español y el 65 por ciento del PIB medio europeo.

Actualmente el PIB per cápita en Canarias es de 20.100 euros, lo que implica el 62 por ciento de la media europea y el 83 por ciento de la media española, dijo, de tal forma que reconoce que la economía canaria "ha crecido pero no" llega.

Si bien, matizó, que "tiene una ventaja" porque se va a tener la "posibilidad de captar más fondos europeos", apuntó que también "evidencia" que Europa "reconoce que Canarias se va quedando atrás", por lo que subrayó que hay que tomar medidas, hay que "ser valientes" y "buscar grandes acuerdos políticos y sociales".

Para afrontar esta situación dijo que uno de los aspectos en los que se va a incidir es en la productividad porque, tanto del sector público como en el privado, "ha caído a unos niveles" cercanos a los años 80, lo que afirmó "lastra" el salario medio, el PIB per cápita, el resto de indicadores económicos.

Además apuntó que el empleo que se ha creado se ha debido principalmente al sector turístico pero apuntilló que en Canarias "uno de cada tres empleos" creado, ha sido público, admitiendo que desconoce si "eso va a poder ser sostenible en el tiempo", ya que en "muchos casos" se ha hecho con fondos extraordinarios de la propia Unión Europea, lo que se podrá mantener hasta el año 2026.

Sin embargo, aseguró que la "realidad" es que el empleo privado "no se ha recuperado" en relación a la época de prepandemia.

TURISMO

El presidente de Canarias también fue rotundo a la hora de defender al Hotel Oliva Beach pero, sobre todo, a las "382 familias" que dependen del mismo, después de que se haya suspendido cautelarmente las obras en el mismo ante la petición del Gobierno central.

Para Clavijo se trata de una situación de "abuso de poder y absolutamente inentendible de la Administración del Estado (...) que se ha querido llevar por delante un hotel con licencia, con concesión que le da 2 millones de euros todos los años al Estado por utilizar un determinado dominio público" y que ha permitido, dijo, que "muchos" jóvenes pudieran salir a estudiar "con el trabajo de sus padres".

Así defendió que su gobierno va a "trabajar y a defender a un sector que tanta riqueza le ha dado a Canarias" porque sin el sector turístico la Canarias que se conoce "obviamente no sería la que es".

Finalmente criticó el traspaso de Costas, que calificó de "juguete", porque si la Administración del Estado quiere quedarse con las decisiones estratégicas de lo que se pueda hacer en el litoral de las islas para eso "no" se quieren las competencias.

Admitió que "no" les gustaría entrar en un conflicto pero avisó de que si no queda más remedio lo harán "de la mano", en el caso de La Oliva, tanto del ayuntamiento como del cabildo como el Gobierno regional y se mostró convencido que del Parlamento para que Transición Ecológica "pueda atender lo que va a ser una petición unánime de Canarias".