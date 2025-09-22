Canarias defiende que proceso de estabilización en Sanidad ha sido "transparente" y cada aspirante conoce su resultado

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, ha defendido este lunes que el proceso de estabilización del Servicio Canario de Salud (SCS), que afecta a más de 12.000 plazas, ha sido "completamente transparente", al tiempo que indicó que cada aspirante conoce su resultado.

Goya ha indicado que el objetivo principal del SCS "es lograr estabilizar" a los trabajadores para lo que, dijo, se está ha trabajado "intensamente" en estos dos últimos años con el fin de lograr finalizar este procedimiento selectivo, que "es el mayor tanto de la historia del SCS como de cualquier otra institución de la comunidad autónoma", según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Por ello, incidió en la necesidad de continuar avanzando para que todas las categorías puedan ver resuelto su proceso. Añadió que, una vez que se ha publicado en la web del SCS todas las resoluciones definitivas del subgrupo A1 Sanitario y del A1 de Gestión, se está en disposición de avanzar hacia la fase de concurso oposición.

Asimismo matizó que la resolución definitiva de cada una de las 51 categorías de A1 Sanitario que cuentan con plazas para la fase de concurso oposición "garantiza la titularidad de plaza en el procedimiento, siempre que el aspirante cumpla con los requisitos de acceso y no haya renunciado a ninguna plaza cuando cumplimentó el formulario pertinente".

De esta forma, subrayó, los aspirantes conocen ya el resultado definitivo del concurso de méritos, la puntuación obtenida y el orden que ocupan en cada listado, lo que les indica la opción de estabilizar por méritos o no.

También expuso que se han publicado en la web del SCS las resoluciones para la elección de plazas de las 49 categorías/especialidades de dicho subgrupo, por lo que ha quedado publicada la "práctica totalidad" de la relación de plazas de este subrgrupo, así como el procedimiento para la petición de las mismas por concurso de méritos.

Goya ha incidido en que el proceso ha sido "completamente transparente y trabajado" con las organizaciones sindicales en la mesa sectorial, afirmando que cada aspirante afectado "ha sido informado individualmente de las resoluciones que le afectan en fase provisional, definitiva y de elección de plaza, además de estar publicado en la web".

En este sentido, precisó que tanto las resoluciones definitivas como las de elección de plaza se han ido publicando paulatinamente conforme cada tribunal ha ido resolviendo la baremación de cada categoría y "se continúa trabajando intensamente para publicar las resoluciones de adjudicación de plaza en el menor tiempo posible", como paso final para concluir el nombramiento como personal estatutario fijo mediante concurso de méritos.

Respecto a los llamamientos a examen, que se realizarán entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, afecta al subgrupo A1 de personal sanitario, al que pertenecen los médicos y facultativos y otras categorías como odontoestomatólogo, farmacéutico y técnico de salud pública.

El llamamiento para esta fase de concurso oposición también afecta al subgrupo A1 de personal de Gestión y Servicios, que lo componen 15 categorías, de las que cinco ya están en fase de adjudicación de plaza y todas tienen publicados los resultados definitivos del concurso de méritos. De las 15, nueve cuentan con fase de concurso-oposición.

Finalmente apuntó que al proceso de estabilización se presentaron más de 160.000 solicitudes para 12.000 plazas recogidas en la convocatoria y que todo el procedimiento ha sido fruto del trabajo con la mesa sectorial de sanidad.

El director del SCS expuso que tras estos primeros llamamientos, se continuará la fase de concurso oposición con los siguientes grupos de categorías profesionales para ir cumpliendo con la programación, toda vez que los repertorios con preguntas y respuestas están publicados en la web del Servicio Canario de la Salud desde hace más de un año.