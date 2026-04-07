Canarias destaca las unidades móviles de UNICEF para prestar apoyo psicológico a los menores migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con la nueva presidenta de UNICEF España, María Ángeles Espinosa - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este martes, tras mantener un encuentro de trabajo con la nueva presidenta de UNICEF España, María Ángeles Espinosa, la puesta en marcha de unidades móviles en el archipiélago para prestar apoyo psicológico a los menores migrantes no acompañados.

Este programa, según ha explicado el Gobierno de Canarias en nota de prensa, se desarrolla desde la Consejería de Sanidad como complemento a los cuidados médicos que reciben desde que llegan a las costas canarias, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Al respecto, Espinosa apuntó que equipos sociosanitarios de su organización no gubernamental trabajan para ayudar a estos niños a superar los "efectos de todo el proceso migratorio", incluida la llegada, la adaptación al sistema de acogida y el posterior traslado a otras regiones al amparo del cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Para la presidenta de UNICEF España esta colaboración con el Gobierno de Canarias es un "ejemplo magnífico" de lo que se puede lograr cuando las administraciones públicas y el tercer sector trabajan juntos.

La presidenta del Comité Español de UNICEF ha destacado que el objetivo "es velar porque se cumplan en su integridad" los derechos de los menores migrantes que, matizó, son "exactamente los mismos que los de cualquier niño" español.

Espinosa ha estado acompañada en la reunión que ha mantenido con Clavijo por la presidenta de la organización no gubernamental en Canarias, Rosa Gloria Suárez. Además en este encuentro también estuvo presente la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien resaltó la importancia de que el Gobierno canario haya contado con la colaboración del tercer sector para abordar la crisis migratoria e intentar "dar el mejor trato posible a los miles" de menores migrantes no acompañados.

Delgado ha agradecido a UNICEF el apoyo durante estos dos años y medio en los que han "ido de la mano" para lograr la modificación normativa que ha garantizado la distribución de los menores. Además citó el apoyo que la organización está prestando a la comunidad autónoma para seguir reduciendo las tasas de pobreza infantil en Canarias, ya que "siguen siendo muy elevadas".

LEY CANARIA DE LA INFANCIA

Por otro lado, en la reunión también se han analizado los avances del proceso participativo impulsado por el Gobierno canario para que niños y adolescentes puedan conocer y aportar sus propuestas al proyecto de Ley Canaria de la Infancia y la Adolescencia.

Al respecto, la consejera Candelaria Delgado ha apuntado que el objetivo de esta iniciativa es situar a la infancia en el centro de la elaboración de una norma "clave" para su bienestar y protección.

En este sentido, ha agradecido la colaboración de UNICEF y ha destacado la "importancia" de contar esta organización no gubernamental como aliado estratégico en la promoción de los derechos de la infancia en el archipiélago.

En este marco, el Gobierno de Canarias ha impulsado una campaña divulgativa específica dirigida a la población infantil y adolescente para traducir y adaptar los contenidos jurídicos del anteproyecto de ley a formatos "accesibles, comprensibles y atractivos".

El objetivo, agregó, es que los menores puedan entender qué es la futura Ley de Infancia y Adolescencia, cómo se elabora, qué derechos protege y de qué manera pueden ejercer su derecho a la participación de forma "real y segura".

Este proceso, ha señalado Delgado, representa un "paso decisivo" para construir una ley "más cercana, inclusiva y realista", que incorpore las voces de quienes forman parte del presente y del futuro de Canarias.

Por último, se expuso que, a petición de la Consejería regional de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, se está desarrollando un proceso de consulta y participación que pone el foco en "algo esencial" como es escuchar a quienes la ley va dirigida.

Para ello, se han articulado actividades impulsadas por UNICEF Comité Canarias, las Ciudades Amigas de la Infancia y la Asociación Los Glayus, con la colaboración de entidades sociales y centros educativos del Archipiélago.

También la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias ha encargado un proyecto de diseño, elaboración y difusión de recursos educativos que facilitan la participación infantil desde un enfoque pedagógico, interactivo y adaptado.

Este trabajo, explican, promueve el "aprendizaje significativo" y la "implicación activa" del alumnado en la construcción de la nueva norma. El proceso se ha desarrollado en dos fases principales, de tal forma que en la primera se presentó al personal técnico y profesional que trabaja con menores la metodología de consulta, así como herramientas para motivar a los grupos y recoger adecuadamente sus opiniones y propuestas.

Y en segundo lugar se habilitaron espacios de participación directa con niños y adolescentes del VOPIA de Las Palmas de Gran Canaria, los IES Ramón Menéndez Pidal y Santa Úrsula, las ludotecas de Tenerife, el centro de día Guaidyl en Granadilla de Abona y las entidades de infancia migrante Mundo Nuevo y Superacció.

Estos encuentros sirvieron para que los menores compartieran activamente sus ideas, preocupaciones y aportaciones sobre la futura ley, expresando cómo viven su día a día, qué cambios consideran necesarios para mejorar su bienestar y cómo garantizar sus derechos desde su propia perspectiva.

El anteproyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia establece un marco regulador destinado a garantizar los derechos fundamentales, promover políticas públicas transversales e implementar mecanismos efectivos de protección integral, atención especializada y participación activa de las personas menores de edad. También adapta la normativa autonómica a lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral frente a la violencia.

En cuanto al texto legal se estructura en una exposición de motivos, un título preliminar, diez títulos, 188 artículos, diez disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales.