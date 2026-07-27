Canarias destina 500.000 euros a un proyecto de innovación para mejorar la gestión del territorio y emergencias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, en Consejo de Gobierno, una modificación presupuestaria para habilitar una partida de 500.000 euros destinada a un proyecto de innovación que se desarrolla en el Parque Tecnológico de Fuerteventura.

De esta forma, se persigue diseñar soluciones que, mediante el uso de aeronaves no tripuladas, contribuyan a la protección del territorio, la prevención de ahogamientos o el control de vertidos ilegales.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Ejecutivo autonómico, Manuel Miranda, ha resaltado el "incesante" trabajo de investigación e innovación que se desarrolla en este Parque y que "aporta soluciones a la gestión de las administraciones en diferentes ámbitos como el medio ambiente, la seguridad o la gestión del territorio".

Así, el expediente impulsado por la citada Consejería, junto con la de Hacienda, está vinculado al proyecto Canarias Geo Innovation Program 2030, a través del que se analizan soluciones basadas en el uso de aeronaves no tripuladas para, entre otros fines, la detección de construcciones no autorizadas, la alerta temprana de vertidos ilegales, la elaboración de censos sobre la presencia de amianto, la protección de las personas en las playas para la prevención de ahogamientos o la protección de la costa.

El Parque Tecnológico de Fuerteventura es una entidad pública, propiedad en su totalidad del Cabildo de Fuerteventura. En estas instalaciones se desarrollan diferentes proyectos de innovación, declarados estratégicos para la Comunidad Autónoma, y se ha especializado en el uso de aeronaves no tripuladas aplicadas a la ordenación del territorio, la seguridad y la protección de la costa.