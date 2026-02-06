Canarias detecta 124 mujeres en 2025 sometidas a mutilación genital

Protocolo de atención a mujeres migrantes - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con motivo de la conmemoración este viernes del 'Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina', informa de que los profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) detectaron durante el año 2025 un total de 124 casos de mujeres que habían sido sometidas a esta práctica, considerada una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia de género.

La mutilación genital femenina (MGF) consiste en la ablación total o parcial de los genitales externos femeninos por motivos no terapéuticos y afecta a más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo, principalmente en países del África subsahariana, aunque también en algunas regiones de Asia y América Latina.

Esta práctica genera importantes consecuencias físicas, psicológicas, sexuales y obstétricas a corto, medio y largo plazo.

En Canarias no hay constancia de casos de mutilación genital femenina practicados en el territorio, sino que la detección se produce mayoritariamente en mujeres migrantes que llegan a las islas tras haber sido sometidas a esta práctica en sus países de origen, resalta la Consejería en una nota.

Asimismo, el SCS identifica menores de familias procedentes de países donde persiste la mutilación que se encuentran en situación de riesgo, especialmente ante desplazamientos a sus países de origen.

La detección puede resultar compleja, ya que se trata de un problema infradiagnosticado, que muchas mujeres viven en silencio por miedo, vergüenza o desconocimiento de los recursos disponibles.

Habitualmente, el diagnóstico se realiza de forma indirecta, cuando las pacientes consultan por síntomas derivados de las secuelas de la mutilación.

El embarazo constituye un momento especialmente relevante para la detección, tanto en mujeres migrantes que llegan embarazadas a Canarias, como en aquellas que ya residen en las islas y son atendidas durante el seguimiento del embarazo en los servicios de Atención Primaria y hospitalaria.

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE ACTUACIÓN

El SCS dispone de protocolos específicos que recogen de forma expresa la actuación ante la mutilación genital femenina, los cuales se activan en todos los casos detectados, garantizando un abordaje integral, coordinado y respetuoso con las mujeres y menores afectadas.

Así, la mutilación femenina está incluida de manera específica en el protocolo de atención sanitaria a menores migrantes (Infancia en Movimiento), publicado en abril de 2023, que establece pautas de detección precoz, prevención y protección ante el riesgo de mutilación genital femenina en niñas y adolescentes y el protocolo de atención gineco-obstétrica a la mujer gestante y puérpera en procesos migratorios, publicado en diciembre de 2021, que contempla su identificación durante el control del embarazo, el parto y el puerperio, así como la atención a sus posibles complicaciones.

Estos documentos incluyen la definición y tipología de la mutilación, su prevalencia por países, las consecuencias sobre la salud, los circuitos asistenciales, la derivación a otros profesionales sanitarios y sociales y, en el caso de menores, un modelo de compromiso preventivo, mediante el cual padres o tutores se comprometen a no someter a sus hijas a esta práctica durante viajes a sus países de origen.

Este compromiso se incorpora a la historia clínica electrónica y está disponible en varios idiomas.

El abordaje de la mutilación genital femenina en Canarias se apoya además en la formación continuada de los profesionales sanitarios.

Desde hace años, el SCS realiza talleres acreditados de atención sanitaria a la población migrante, dirigidos principalmente a profesionales de Atención Primaria, en los que se aborda de forma específica la detección, prevención y atención a la mutilación.

La Consejería de Sanidad recuerda que la mutilación genital femenina es una "forma extrema" de violencia de género que requiere una respuesta firme desde el sistema sanitario, basada en la prevención, la detección precoz, la atención integral y la protección de niñas y mujeres, desde un enfoque de derechos humanos y tolerancia cero.