Canarias, las dos universidades públicas y la RAE apuntalan su relación para cooperar en la difusión del español

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto a los rectores de la Universidad de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, Francisco García y Lluís Serra, han firmado este martes, con el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, una declaración de intenciones con la que se consolidará la relación de la Comunidad Autónoma de Canarias con la Real Academia Española.

El Gobierno ya forma parte, desde el 29 de enero de 2025, del patronato de la Fundación pro Real Academia Española.

Clavijo agradeció a la Academia la posibilidad de poder celebrar este encuentro y resaltó "la importancia de la colaboración entre instituciones, para trabajar, en este caso, por una lengua rica en acepciones y singularidades que une a una comunidad de más de 600 millones de personas, que debemos cuidar al mismo tiempo que fomentar el uso de palabras con connotaciones positivas para contribuir a un mejor futuro".

En esta visita estuvieron también presentes la consejera de Universidades, Cultura y Ciencia e Innovación, Migdalia Machín, Dolores Corbella, académica y directora del equipo del Diccionario histórico de la lengua española en la Universidad de La Laguna; el director de coordinación orgánica y proyectos estratégicos, David Pérez-Dionis; Alejandro Fajardo Aguirre, catedrático de Filología Española de la Universidad de La Laguna; Teresa Cáceres Lorenzo, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el secretario de la Real Academia Española, Pedro R. García Barreno.

El rector de la Universidad de La Laguna recordó la tradición filológica de su centro, así como sus lazos con la RAE, reforzados con el nombramiento de la catedrática Dolores Corbella como académica.

En este sentido, coincidió con el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en destacar la importancia de que los más de dos millones de hablantes de la variedad del español de Canarias, "que tantos rasgos comparte con las variedades americanas", estén representados en la academia.

La Comunidad Autónoma de Canarias colabora a través de la Fundación pro-RAE en el avance del Diccionario de la lengua española, del Diccionario histórico de la lengua española y de los corpus académicos, con el fin de reforzar la presencia de la identidad canarias en estos diccionarios y corpus, así como la de sus vínculos atlánticos, recoge una nota del Ejecutivo.

Asimismo, las universidades trabajan desde hace algunos años a través de convenios con la entidad.

RED PANHISPÁNICA

En virtud de ellos, la Universidad de La Laguna se incorporó a la red panhispánica de equipos colaboradores del Diccionario histórico de la lengua española (REDACTA), participó en la elaboración de la edición digital del Diccionario histórico de canarismos (1420-2020) y se incorporó al Tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española.

Por su parte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha colaborado en el desarrollo de actividades y proyectos que contribuyen a la adaptación de la lengua española a las necesidades de los hablantes así como a la proyección global del idioma, con iniciativas tales como el desarrollo y actualización del Diccionario de la lengua española, el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial y la participación en la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible y sus programas de trabajo, entre otras.

El Gobierno de Canarias está adherido a la Red panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible y en estos momentos, a través de la Dirección General de Modernización, aborda la mejora del lenguaje en documentos, procedimientos y servicios públicos para que "cualquier persona pueda ejercer su derecho a entender las comunicaciones de la Administración de manera libre y segura", señala.

Esta red tiene dos propósitos esenciales, fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía, así como promover el compromiso de las autoridades para asegurarlo en todos los ámbitos de la vida pública.

La red está abierta a cuantas instituciones y entidades públicas o privadas quieran sumarse a esta iniciativa panhispánica.