Canarias se enfrenta a problemas de suministro de gas butano y propano por el temporal en el continente

Archivo - Barco de transporte de gas (GNL) - TOTALENERGIES - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las islas Canarias enfrentan posibles problemas de suministro de gas butano y propano como consecuencia de los temporales que viene sufriendo el Atlántico norte en las últimas semanas.

Disa, la distribuidora dominante en el archipiélago, ha advertido a través de un comunicado a sus clientes al que ha tenido acceso Europa Press que, por ello, ha puesto en marcha un "plan de medidas temporales".

Este dispositivo aboga por "priorizar el suministro a centros esenciales", como hospitales, residencias y colegios, además de "ajustar parcialmente" los volúmenes de entrega al resto de clientes.

Disa relata que el reciente temporal causado por la borrasca Leonardo pero también la pasada Kristin han impedido que el suministro de gas licuado del petróleo (GLP) se realice con normalidad "durante las últimas semanas".

INTERRUPCIONES "SIGNIFICATIVAS" POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Las interrupciones, remarcan, han sido "significativas" en los principales puertos y proveedores de GLP por motivos de causa de fuerza mayor, dado que los barcos en muchos casos no han podido entrar a puerto para cargar por el mal tiempo.

Disa ha explicado que está en contacto con varios operadores europeos para intentar paliar la situación. Asimismo, fuentes del sector han indicado a Europa Press que ya se ha realizado, al menos, el desvío de un barco de propano hacia Canarias y se intenta cargar otro de butano desde Huelva, con la intención de que la situación afecte lo menos posible al archipiélago.