Canarias espera retomar "cuanto antes" el 'Decreto Canarias' con Hacienda tras su reciente reestructuración

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dicho este lunes que el Ejecutivo regional "espera" tener una reunión "cuando antes" con Hacienda para abordar específicamente el 'Decreto Canarias', tras la nueva reestructuración con la salida de María Jesús Montero.

"Se ha producido un cambio en el Ministerio de Hacienda, y estamos con los días de cortesía, pero sí estamos pendientes. El 'Decreto Canarias' ya está enviado al Ministerio de Hacienda, y esperamos tener una reunión cuanto antes", ha señalado Cabello en rueda de prensa este lunes por asuntos de Gobienro de Canarias.

En paralelo, el Ejecutivo canario, que este lunes ha dado luz verde al decreto de medidas urgentes por la guerra de Irán, ha señalado, a través de su portavoz, Alfonso Cabello, que Canarias "podría haber sido más ambiciosa" en su "escudo social" frente a los efectos del conflicto en Oriente Medio, pero se encuentra con "las manos totalmente atadas" por las reglas estatales en flexibilidad de gasto.

REGLAS FISCALES

"Si se nos permitiera a Canarias llegar a la media del conjunto del Estado español, estaríamos hablando de que Canarias podría disponer de 1.600 millones de euros más. No sólo para estas medidas, sino para abordar los retos estructurales que tiene la comunidad autónoma", ha advertido el viceconsejero de Presidencia.

Cabello ha recordado que Canarias tiene "una deuda asumible, controlada", y que a lo largo de los años la ha mantenido "con responsabilidad y esfuerzo": "Es totalmente injusto condenar a Canarias a no poder invertir más por las reglas fiscales vigentes. Se le aplican a quienes hemos cumplido y se les está bonifica a quienes han incumplido, de manera sistemática", ha añadido.