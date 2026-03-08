Canarias estará en aviso amarillo desde la tarde de este lunes por fuerte oleaje

Archivo - Oleaje en Canarias - CEDIDO POR 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA' - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las islas Canarias estarán en aviso amarillo por fenómenos costeros (fuerte oleaje) desde la tarde de este lunes, 9 de marzo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el riesgo se activará desde las 14.00 horas en el este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria; y desde las 20.00 horas en La Gomera, El Hierro y el oeste de La Palma; quedando Fuerteventura y Lanzarote fuera del aviso.

Por su parte, el mismo se mantendrá previsiblemente hasta las 11.00 horas del martes en La Gomera, El Hierro y La Palma; y durante toda la jornada del martes en las islas capitalinas.

De esta manera, se espera que haya viento del noreste de 50 a 61 kilómetros por hora (km/h) (fuerza 7) al sureste de Tenerife, oeste de Gran Canaria, noroeste y sureste de La Palma, oeste y norte de La Gomera, y al norte de El Hierro.