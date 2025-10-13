Canarias exige al Gobierno un plan de choque para agilizar la derivación de menores migrantes

Efectivos de emergencias atienden a personas en el Muelle de la Restinga- Europa Press Canarias - Europa Press

El Gobierno de Canarias ha exigido este lunes al Ejecutivo central un plan de choque con más fondos, personal y medios técnicos para agilizar la derivación de los menores migrantes que hay en las islas dado que el hacinamiento en los centros continúa y el ritmo de salidas es "insuficiente".

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, quien ha alertado de que la situación va "empeorando", tanto entre los solicitantes de asilo como en los menores que deben derivarse con cargo a la reforma de la ley de extranjería.

En ese sentido, ha anunciado que el Gobierno canario va a reforzar al área de Bienestar Social con otros 24 trabajadores --que se suman a los 39 de una primera tanda-- más otros cuatro que la Consejería de Presidencia y Justicia ha habilitado para la Fiscalía Superior de Canarias con los expedientes de tramitación de edad.

Los nuevos profesionales se incorporan tras el encargo realizado a la empresa pública Gestur (medio propio del Gobierno) para dar respuesta a todo lo que conlleva la aplicación del Real Decreto 658/2025 tras la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria.

Los 24 profesionales se distribuyen en las dos provincias, estando integrados los equipos de trabajo por 10 trabajadores sociales, 10 administrativos y 4 juristas.

Este refuerzo de personal se suma al llevado a cabo en septiembre del año pasado, cuando se incorporaron 39 personas por contrato programa para reforzar los asuntos relacionados con la infancia en general y son los que hasta ahora han estado gestionando todos los expedientes de los menores migrantes.

Con este nuevo personal --63 personas entre ambas incorporaciones--, ha detallado Cabello, se garantizan la defensa, promoción y protección efectiva de los derechos de menores en Canarias, mediante el fortalecimiento y modernización del sistema público de atención a la infancia y la adolescencia y refuerza la capacidad operativa del personal para mejorar la atención a menores y familias y reducir cargas de trabajo.

Cabello ha apuntado que el Gobierno canario "moviliza todos los recursos económicos, humanos y materiales para priorizar y tramitar expedientes" y exige que el Estado "haga lo mismo". "Hacemos todo lo posible y no el resto de las partes, el Estado no está cumpliendo", ha señalado.

Ha indicado también que su Ejecutivo tiene la "conciencia tranquila" y de hecho, ha comunicado todos sus pasos al Tribunal Supremo por lo que "poco más se puede exigir" al archipiélago, cuya situación es "desesperada", con algunos centros con más de 300 menores.

"No sentimos la misma tensión en el Gobierno para revertir la situación", ha detallado.

Cabello ha lamentado que el Gobierno central "engaña de forma sistemática" a las islas y lo que motiva es que "el grueso de los menores va a cumplir 18 años y no van a ver reconocidos sus derechos".

Sobre los menores con cargo al artículo 35 de la ley de extranjería ha señalado que solo se han producido tres de 41 derivaciones desde el 29 de agosto y además, tres han cumplido ya la mayoría de edad, con un total de 4.700 aún en el archipiélago.

"Canarias está dispuesta a seguir asumiendo una cuota solidaria pero entre eso y que solo salgan tres...", se ha preguntado.

Entre los solicitantes de asilo, por su parte, solo se ha derivado a la Península a 182, 21 más que la semana pasada.

Según Cabello, al ritmo actual se tardarían 13 meses y dos semanas en cumplir el mandato del Tribunal Supremo ya que aún hay 764 menores pendientes de derivar más otros 400 nuevos desde junio, que suman un total de 1.164 solicitantes de asilo.