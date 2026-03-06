Canarias exporta su 'flow' a Madrid con un festival en mayo cargado de música y "talento joven"

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las islas Canarias exportarán su 'flow' a Madrid en el mes de mayo con un festival cargado de música y "talento joven", según han explicado este viernes el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, y el administrador de la Radio Televisión Canaria, César Toledo.

En el encuentro, han participado también el director del evento, Santi Gutiérrez, y jóvenes canarios residentes en la capital, en una iniciativa de colaboración público-privada, que nace con el objetivo de "consolidar la expansión que vive la música producida en las islas".

El festival tendrá lugar el próximo 14 de mayo bajo el título de 'Canarias tiene el flow', en la sala La Riviera. Participarán una amplia representación de artistas de todo el archipiélago con la que poder mostrar en la capital el "dinamismo creativo de la escena musical canaria actual", según ha explicado el Ejecutivo regional a través de un comunicado.

En el actuarán, entre otros artistas, La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sonia Socas, Ale Acosta, Ventura y Julia Rodríguez, como referentes de las plataformas musicales con millones de reproducciones en todo el mundo.

La presentación este viernes ha tenido lugar en el Museo Nomad y cuenta con la colaboración de empresas Binter, Caja 7, Clipper y la Casa de Canarias en Madrid.

Cabello explicó que en el festival se reflejará "el talento joven, la creatividad y la identidad canaria que vive un momento histórico de los artistas canarios, a los que encontramos en las listas de éxitos internacionales".

Este proyecto forma parte de la programación del Mes de Canarias y se presenta con un cartel que reúne diferentes estilos bajo un mismo sello: el 'flow' canario, el sonido de las islas.

El viceconsejero subrayó "que el sonido que se está creando en Canarias --desde el urbano hasta el pop o la electrónica- está llegando a millones de oyentes en todo el mundo por lo que 'Canarias tiene el flow' nace con la voluntad de dar visibilidad a ese fenómeno musical y reforzar y proteger nuestra identidad".

"Madrid será el escaparate de una generación de músicos que está llevando la escena canaria mucho más allá del archipiélago", señaló. En este sentido, el director del proyecto explicó que Canarias "exporta su sonido y hace historia al ser la primera y única Comunidad Autónoma en desarrollar una marca y una estrategia para proteger y proyectar su producto musical y a sus artistas, y vamos a hacer un regalo en el mes de mayo a esta ciudad que siempre nos ha recibido a los canarios con los brazos abiertos".

El administrador único de Radio Televisión Canaria anunció que CanariasPlay estrenará una miniserie documental dedicada al fenómeno musical canario actual con el mismo título, dividido en dos partes, una Cara A y una Cara B, "que retratará la nueva escena musical surgida en las islas y su proyección internacional de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos".

En la presentación actuaron Julia Rodríguez, Sara Socas y Ale Acosta. Las entradas ya están a la venta a través de la web www.chachochacholive.com y de la plataforma Entradas.com.