Canarias extenderá las ayudas para material educativo al alumnado de los centros de Educación Especial

El consejero de Educación, Poli Suárez - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha anunciado este viernes que los centros de Educación Especial (CEE) del archipiélago recibirán una asignación de 200 euros por estudiante para sufragar la adquisición de materiales y recursos específicos destinados a su atención educativa.

La medida beneficiará a 869 alumnos y alumnas de los CEE de Canarias y supondrá un importe total de 173.800 euros, según ha precisado en una nota el departamento regional, que este jueves ha inagurado el CEE Adeje, que comienza su actividad este curso y eleva a quince el número de centros de Educación Especial en Canarias.

La iniciativa permitirá que estos centros dispongan de recursos económicos para atender gastos de material higiénico, recursos didácticos específicos y transporte para el desarrollo de actividades pedagógicas o terapéuticas, entre otras necesidades vinculadas a la atención de su alumnado.

El consejero ha explicado que "el alumnado de los centros de Educación Especial, aunque no utilice libros de texto, va a recibir la misma cantidad que el alumnado que sí los necesita, porque requiere otros materiales y recursos didácticos para desarrollar su actividad educativa". "Queremos seguir avanzando para facilitar la labor del personal docente y socioeducativo y ayudar también a las familias", ha añadido.

En este sentido, Suárez ha enmarcado la medida en el objetivo de garantizar que las políticas de apoyo impulsadas por la Consejería lleguen al conjunto del alumnado atendiendo a sus diferentes necesidades. "El alumnado con necesidades educativas especiales también debe beneficiarse de este esfuerzo, adaptándolo a los materiales que realmente necesita", ha señalado.

SOBRE LA MEDIDA

Esta nueva partida supondría un refuerzo a la implantación progresiva de la gratuidad de los libros de texto iniciada por la Consejería de Educación este curso 2026/2027.

Frente a los materiales utilizados habitualmente en las enseñanzas ordinarias, la atención desarrollada en los CEE requiere recursos específicos adaptados a las características y necesidades de su alumnado, por lo que la asignación podrá emplearse en aquellos gastos directamente relacionados con su actividad educativa.

La medida, coordinada por la Dirección General de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, permite aplicar el mismo importe por estudiante a los centros de Educación Especial, adecuando su utilización a la realidad de estas enseñanzas.