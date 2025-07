Canarias fija el techo de gasto no financiero de sus cuentas de 2026 en 12,1 millones, aunque puede variar

VALVERDE (EL HIERRO), 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Hacienda del Ejecutivo canario, Matilde Asián, ha informado de que se ha fijado el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2026 en 12.143.143,09 millones de euros, lo que suponen 538 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2025.

Este techo de gasto ha sido aprobado este martes en el Consejo de Gobierno y, en la rueda de prensa posterior, Asián ha matizado que "este límite podrá variar" en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2026 en concepto de financiación afectada. Además añadió que el límite también podrá sufrir variaciones atendiendo al cálculo del saldo ajustado de la autonomía en 2026 o si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.

El límite de gasto no financiero de 2026 lo determina la regla del gasto, explicó Asián, que señala que la variación del gasto computable de la Administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española (3,3% en 2026).

La aplicación de esta norma conlleva que la comunidad autónoma obtendrá un superávit o capacidad de financiación estimado en 106,58 millones de euros para 2026, lo que representa un 0,17% del PIB, es decir, un porcentaje superior al 0,1% del PIB establecido en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 para las comunidades autónomas.

De este modo, indicó que los posibles fondos provenientes de mayores recursos del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) y de otros ingresos no financieros de 2026 respecto al inicial de 2025, no se podrán aplicar a empleos no financieros y, por lo tanto, "no se podrán destinar ni a financiar las necesidades básicas de los canarios, ni a bajar impuestos".

Asián ha incidido en que, ante distorsiones en el funcionamiento de las reglas fiscales actuales, el incumplimiento de la regla de gasto no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), siempre que la comunidad autónoma mantenga "equilibrio o superávit estructural" y deuda inferior al 13% del PIB.

PROPUESTA "ABSOLUTAMENTE RESPETUOSA"

Esta propuesta del Gobierno de Canarias, afirman, "es absolutamente respetuosa" con la Constitución española y con la actual normativa de la Unión Europea, por lo que animó a "todas" las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias a apoyar esta propuesta de disposición legal.

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), obliga a las comunidades autónomas a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.

Hasta ahora no se han aprobado los objetivos de estabilidad y deuda pública para el período 2025-2027 y 2026-2028, tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores, ni los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria de cada una de las comunidades en la forma establecida en la LOEPSF.

Por ello, indicó que la última referencia considerada por el Ministerio de Hacienda, sobre la base del criterio establecido en el informe de la Abogacía del Estado en diciembre de 2023, es el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026, que contempla en 2026, un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas.

En cuanto a la regla del gasto, la variación del gasto computable determinada por el Ministerio de Hacienda para la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española fijada en un 3,3% para 2026.

Respecto a los recursos del Sistema de Financiación Autonómico, el pasado 22 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del Real Decreto-ley 6/2005, de 17 de junio, sobre las medidas relativas a los recursos de os sistemas de financiación territorial.

El importe provisional de las entregas a cuenta para el ejercicio 2026 asciende a 6.800 millones de euros, mientras que la previsión de la liquidación definitiva del año 2024 se cifra en 1.100 millones de euros. En total, la cantidad del SFA por ambos conceptos se cifra en 7.900 millones de euros.

Ahora, con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto. Con la determinación de esta cifra, el Gobierno de Canarias puede iniciar la elaboración del presupuesto 2026, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.