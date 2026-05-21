Canarias y Galicia estrechan vínculos culinarios por la "calidad" de sus destinos en 'Gastrocanarias' 2026

I Campeonato de Canarias de Ensaladilla Gran Premio Hellmann’s, en Gastrocanarias 2026 - GASTROCANARIAS2026

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias y la Xunta de Galicia han fraguado este jueves en 'Gastrocanarias' su compromiso por la promoción de la gastronómica, que da un impulso "clave" a la calidad de sus destinos. La comunidad gallega ha sido elegida en el seno de esta Feria como destino invitado en 2026, la primera española en hacerlo.

En una visita al stand oficial de 'Galicia Calidade' en la Feria, el presidente de la región, Alfonso Rueda, y el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, han convergido en la necesidad de impulsar la promoción de la gastronomía, "fundamental" para que en los territorios muestren sus "elementos diferenciadores" al exterior.

"Deseo que este encuentro cumpla los objetivos que nos hemos marcado: potenciar nuestra tierra y desarrollar la gastronomía de Canarias como ese elemento diferenciador que nos permita seguir elevando la calidad de nuestro destino, Canarias", ha advertido por su parte el dirigente regional canario, Manuel Domínguez.

Rueda ha reconocido el liderazgo canario en materia de turismo, una industria "potentísima" en el archipiélago, que estaría "muy bien desarrollada, planteada y con muchísimas cosas que enseñar".

"Aquí también venimos a aprender. Siempre hay que hacerlo de los que saben hacer las cosas bien", ha señalado el presidente gallego.

Rueda ha destacado el desarrollo turístico "muy notable" que Galicia habría experimentado en los últimos años, rozando los 9 millones de turistas en 2025, caracterizado por un crecimiento "muy sostenido" y que priorizaría la "calidad", esa cualidad a "demostrar para que los visitantes se la crean, la practiquen y la difundan".

Puntualizando el carácter "fundalmental" de la gastronomía en la promoción del destino, ha recordado la "excelente calidad" de la materia prima en Canarias y Galicia, y la profesionalidad de quien "sabe elaborarla muy bien, con mucho mimo y sin perder la identidad" de los territorios, adaptándose al tiempo a gustos "cambiantes".

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha celebrado que Galicia sea hoy "la primera comunidad autónoma" en tener la "suerte" de estar invitada a este salón gastronómico canario en donde se da "la mano" toda la cadena de valor gastronómica.

"Aquí se da producto local, se da el talento de nuestros fogones que transforma el producto y también se da cita el empresariado. Todos aquellos que se encargan de la distribución y que no falte en nuestra despensa el mejor producto", ha señalado.

UN SELLO "PIONERO"

Afonso ha reconocido a Galicia su carácter "pionero" en dar "esa imagen de calidad" -- a través de su reconocido sello 'Galicia Calidade'--, una acción que marcó "el camino para que otros territorios, como Canarias tengan ahí su fuente de inspiración".

"Una fuente guiada por una corriente, la Atlántica, que une dos territorios con pasado, con tradición y que han sabido unir el legado de generaciones a la mejor vanguardia culinaria", ha añadido.

El XI Salón Gastronómico de Canarias - GastroCanarias 2026 se ha celebrado del 19 al 21 de mayo en el Recinto Ferial de Tenerife, consolidándose como uno de los principales encuentros profesionales del sector gastronómico, hostelero y alimentario de Canarias.