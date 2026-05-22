Canarias y Galicia reclaman al Gobierno una reunión para debatir el sistema de financiación autonómica

Archivo - El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, han reclamado este viernes al Gobierno de España la necesidad de que celebre una reunión para debatir el sistema de financiación autonómica para que "se tengan en cuenta" las especiales condiciones de ambas autonomías.

Así lo han trasladado Rueda y Domínguez en declaraciones a los periodistas antes de participar en el almuerzo institucional 'Canarias, Tierra Jacobea', y donde ambos han expuesto que "hay cosas en común" que les "unen a todos" pero también se han referido a la insularidad en el caso canario y a la dispersión poblacional en el gallego como aspectos que entienden se debe de tener en cuenta.

En este sentido, Rueda ha considerado "necesario que, cuanto antes", el Gobierno central reúna a las comunidades para hablar de financiación autonómica, ya que apuntó que si bien se "lleva muchísimo tiempo hablando de esto", se observa cómo "se avanza con las comunidades autónomas de siempre, que no" son ni Canarias ni Galicia, y el debate general que "hay que tener para el nuevo modelo de financiación se sigue aplazando".

Añadió que si bien, en estos momentos "todos" saben que el Gobierno de España "tiene la cabeza en otras cosas, su presidente también", apuntó que "son problemas que ellos mismos se han buscado", matizando que "los problemas judiciales del señor --Pedro-- Sánchez, y de todo lo que le rodea, no pueden obviar ni atrasar nuevamente algo tan importante como hablar de financiación y que se tengan en cuenta" las especiales condiciones.

"Tanto Canarias como Galicia tenemos un coste adicional para la prestación de servicios. A Canarias se le deriva de su condición insular y a Galicia de la dispersión de población. Somos la comunidad autónoma en España que agrupa o tiene en su territorio la mitad de los núcleos de población que existen en todo el territorio nacional", apuntilló Rueda.

A ello agregó que esto "encarece los servicios", por lo que matizó que "este coste mayor de los servicios tiene que ser tenido en cuenta en el nuevo modelo de financiación" que se ha propuesto, donde "disminuye el peso de la insularidad" y el "de la dispersión territorial".

"Esto no puede ser y queremos hacer fuerza conjunta para decir que nos reúnan cuanto antes y que esto se tenga en cuenta", apostilló.

Por su parte, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, subrayó que Canarias y Galicia son dos comunidades autónomas "afectadas negativamente" por la propuesta de modelo de financiación autonómica, ya que la "insularidad y la dispersión de la población" son dos aspectos que "afectan y mucho".

Domínguez ha indicado que la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, lo ha apuntado "en muchas ocasiones", y es que Canarias "no puede aceptar la propuesta que se ha escuchado en estos últimos tiempos porque merma la financiación de esta comunidad autónoma".

En concreto, apuntó que Canarias se vería afectada "sustancialmente", lo que podría llevarle a "tener que recortar en los servicios básicos" que se presta a la ciudadanía. "Por lo tanto, ni por asomo se puede aceptar esa propuesta de financiación que se nos plantea", concluyó.