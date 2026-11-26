El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, interviene durante el encuentro con el jurado para la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031 - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acompañado junto al su homólogo en el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, en el encuentro con el jurado europeo que evalúa la candidatura de capital grancanaria como Capital Europea de la Cultura en 2031.

Clavijo ha felicitado al ayuntamiento, a su alcaldesa, a su corporación, y al presidente del Cabildo de Gran Canaria "por la magnífica candidatura" para la Capitalidad Europea de la Cultura del año 2031, a lo que ha sumado que "solo el proceso de la elaboración, de prepararlo, ya" consideró que "enriquece la ciudad, se enriquece la isla, se enriquece Canarias".

Por ello, en declaraciones a los periodistas, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que la propuesta va a tener una "gran acogida" por el jurado.

El Gobierno de Canarias, dijo, se ha sumado a esta "magnífica iniciativa" para "apoyarla, asumirla también como propia" y comprometiéndose, al tiempo que ha destacado el "papel de liderazgo, en este caso de la alcaldesa y de todo su equipo, así como el del presidente del Cabildo", matizando que este proceso está "siendo altamente enriquecedor y positivo para la ciudad, para la isla y para Canarias".

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado que Europa "trabaja en estos momentos en la estrategia del derecho a permanecer" y de "garantizar que la fragilidad de las islas se vean apoyadas por instrumentos que ayuden a preservar su valor y su identidad", así como que los jóvenes "puedan plantear su futuro sin tener que marcharse de las islas".

En este marco, ha indicado que "hoy" se demuestra que esta ciudad "apoyada por el Gobierno de Canarias, apoyada por el gobierno de la isla, sea capaz de afrontar ese reto para el que ha hecho un trabajo extraordinario" con la implicación tanto de instituciones como de la sociedad civil, lo que ha considerado "habla de la capacidad" que se tiene de "organizarse, de hacer frente a las adversidades, de proponer proyectos de futuro".

Y la cultura, dijo, "lo es", mostrándose "absolutamente convencido de que dentro de ese marco de la voluntad de potenciar los territorios insulares, la isla, la ciudad", Las Palmas de Gran Canaria "va a jugar un papel fundamental en el futuro, en el desarrollo cultural de los pueblos europeos".

Por su parte, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, se ha mostrado ilusionada con la presencia del jurado que conocerán a las personas protagonistas de los proyectos, así como cuáles "son las claves, los pilares" de esta candidatura de Las Palmas de Gran Canaria para ser Ciudad Europea de la Cultura en el año 2031.

La alcaldesa se ha mostrado esperanzada, apuntando a la "fortaleza de una ciudad que quiere mirar a Europa y cambiar los límites de los mapas" en cuanto a que "no solo sean un lugar geográfico, sino sean un punto de encuentro para ayudar a Europa a contribuir a pensar de otra manera y a buscar a través de la cultura y el arte las nuevas respuestas y los nuevos desafíos" del siglo XXI.

El jurado ha visitado la Federación de Vela Latina, así como el Mirador de Altavista, el Castillo de Mata, las Casas Consistoriales, el Muvea, Casa África y el Auditorio Alfredo Kraus, pudiendo conocer los diferentes proyectos de carácter intercontinental que se están desarrollando.

Tras esta visita, el 1 de diciembre Las Palmas de Gran Canaria tendrá que defender su candidatura en Madrid y finalmente el día 3 del mismo mes se dará a conocer el veredicto entre las aspirantes a ser Capital Europea de la Cultura: Cáceres, Granada, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria.