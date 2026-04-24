Canarias impondrá un contencioso contra Agricultura por el recorte de 7,4 millones de fondos europeos

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias impondrá un recurso contencioso-administrativo contra la comunicación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de marzo. al suponer el recorte de unos 7,4 millones de euros de asignación financiera a Canarias para la PEPAC 2023-2027.

Así lo ha señalado el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobiern, Alfonso Cabello, en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno, en donde ha advertido de esta "decisión injusta" por parte del Estado, que no habría valorado las "causas de fuerza mayor" que impidieron la ejecución ordinaria de los citados fondos.

De hecho, ha recordado Cabello, dicha situación excepcional, habría obligado al Ejecutivo regional, en diciembre de 2025, a comunicar un reajuste en las asignaciones anuales de dichos fondos.

"Ambos acuerdos aplican el mecanismo de buena ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y perjudican a Canarias en 7,4 millones de euros de la asignación financiera para el PEPAC 23-27. Algo que Canarias no acepta y piensa recurrir ante los tribunales", ha insistido Cabello, que ha trasladado la incomprensión del Ejecutivo canario respecto a por qué "se quiere perjudicar al sector primario en Canarias con este daño".