Canarias incorpora trece zonas de MeteoSalud al plan de vigilancia y prevención por exceso de temperaturas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha incorporado trece zonas MeteoSalud dentro del Plan de vigilancia y prevención de los efectos en la salud asociados al exceso de temperaturas.

En un comunicado, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha señalado que es la encargada de coordinar dicho plan, que establece las medidas necesarias para reducir los efectos para la salud de las personas asociados a las temperaturas excesivas.

De esta manera, la iniciativa está dirigida a toda la población, y especialmente pensado para los colectivos más vulnerables al calor intenso como son los ancianos, los niños y las personas con patologías crónicas.

Tras un periodo de prueba y validación del sistema de alertas basado en una desagregación territorial de 182 zonas de MeteoSalud en toda España, frente a la distribución provincial anterior, este viernes, 16 de mayo, se activa en Canarias el nuevo sistema de alertas definido sobre trece MeteoZonas.

Por su parte, este plan estará activo hasta el 30 de septiembre, si bien la Dirección General de Salud Pública del SCS mantiene una vigilancia de los posibles efectos de las altas temperaturas en la salud continua durante todo el año.

Estas áreas fueron determinadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con fines de predicción meteorológica con similares climatologías de fenómenos meteorológicos adversos (FMA) y, por tanto, pueden ser consideradas áreas de territorio homogéneas desde un punto de vista climatológico en cuanto al comportamiento de las temperaturas diarias.

TRECE ZONAS METEOSALUD

Las zonas de MeteoSalud en Canarias con sus correspondientes umbrales de temperaturas cuya superación puede activar el avisos de riesgo son las siguientes: En la isla de Tenerife, zona metropolitana (30,9º C), Zona norte ( 31,5º C) y zona Sur, Este y Oeste (33,9º C).

En la isla de Gran Canaria, Zona Norte - capital (32,4º C), Cumbres de Gran Canaria (33,2º C), y Zona Sur, Este y Oeste (34º C); y en la Isla de La Palma, Cumbres de La Palma (35º C), Zona Este (30,2º C) y Zona Oeste (35,2º C).

Mientras, las zonas restantes coinciden con las el territorio insular de Lanzarote (34,4º C), Fuerteventura (34º C), La Gomera (33º C) y El Hierro (31,5º C)