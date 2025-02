Canarias ingresa 218 millones en 2024 por el rodaje de 154 películas y series

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha ingresado más de 218 millones de euros en el año 2024 por el rodaje de 154 películas y series, consolidándose como lugar preferente en la realización de producciones audiovisuales de ámbito internacional, estatal y local.

Este es el balance del sector realizado por el área de Cultura del Gobierno canario a través de Canary Islands Film y que arroja resultados "muy positivos en todos" los eslabones de la cadena que integra, ya que en sólo un año ha sido capaz de generar más de 14.000 empleos directos en las islas, según ha informado el departamento regional en nota de prensa.

Los datos han sido presentados por el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y la coordinadora de Canary Islands Film, Natacha Mora, indicaron que estas cifras "son superiores" a las contabilizadas en el año anterior, "especialmente en lo que refiere a la inversión económica dejada en las islas por estas producciones, con un crecimiento del 50 por ciento, y en el número de empleos (40% más), distribuidos en las diferentes islas".

De la Rosa señaló que estos datos reflejan que ha sido un "muy buen" año para el sector audiovisual canario y que, por tanto, debe seguir colaborando con un sector que "está demostrando un gran potencial" a la hora de generar industria cultural y contenidos culturales pero también "empleo y diversificación" de la economía de Canarias.

Un trabajo en equipo en el que participan también los cabildos insulares, a través de sus Film Commissions, PROEXCA, la ZEC y el sector privado local, englobados bajo la marca paraguas Canary Islands Film.

UN TOTAL DE 154

Así del total de 154 producciones rodadas en 2024, 80 fueron realizadas por productoras estatales, incluidas las canarias, y 45 internacionales. Del total 55 son de ficción (30 largometrajes y 25 series); 44 documentales (31 largometrajes y 11 series) y 26 de animación (6 largometrajes y 20 series).

A esto se sumaron 14 programas de TV, 17 cortometrajes y 12 trabajos de posproducción. Todo ello sin contar producciones publicitarias, de las que se han contabilizado 390 este último año. Todo lo que ha supuesto una inversión en las islas de más de 218.053.860 euros, teniendo en cuenta además que esta es una estimación a la baja, ya que no todas las producciones actualizan este dato.

En cuanto a empleo, esta actividad generó 14.675 contrataciones de personal técnico y artístico de las islas. En esta cantidad no se incluye la contratación de proveedores. Durante el año se realizaron 6.150 días de rodaje repartidos en todas las islas

Hasta ahora las grandes producciones realizaban solamente parte del rodaje en una o varias islas, en 2024 se ha empezado a detectar que hay series de ficción que lo hicieron íntegramente en Canarias, entre ellas, 'Weiss y Morales', que estrenará próximamente en el Festival de Cine de Málaga; y 'Física y Química. La nueva generación'.

También se aprecia un incremento de producciones nacionales respecto al año anterior, apuntando que podría influir el hecho de que el Gobierno de Canarias consiguiera que en 2024 se eliminara el límite anual de 50 millones de euros que, hasta ese momento, existía en los incentivos para el sector audiovisual en Canarias.

La actividad, en general, ha sido desarrollada por empresas procedentes principalmente de Reino Unido, EEUU, Alemania, Francia, Canadá, Dinamarca y Canarias, así como del resto del Estado español. De la totalidad, además de las anteriormente mencionadas figuran series como 'El señor de los anillos: Los anillos del poder' (temporada 2), 'Arcane' (temporada 2), 'La Palma', 'Norma para una página de sucesos' o las películas ', 'Den of Thieves 2: Pantera'; 'Under the Volcano' y 'Mi ilustrísimo amigo'.

CREACIÓN PROPIA

En cuanto al apoyo a la creación propia por parte del Gobierno de Canarias se sustenta especialmente en un plan de subvenciones integrado por líneas de apoyo a películas y series: producción, coproducción minoritaria, desarrollo y cortometrajes, a la realización de eventos audiovisuales y, a partir de 2025, a la creación de guiones de autoría canaria. Un enfoque estratégico que permite el 'acompañamiento' a proyectos con potencial desde sus primeros pasos, cuando aún es una 'semilla' en fase de idea, hasta que logra convertirse en una producción de interés para el público.

El importe de estas subvenciones ascenderá en 2025 a 3,1 millones de euros, ejecutadas en paralelo a otras iniciativas y proyectos que se respaldan a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y su unidad de Canary Islands Film.

Así se busca dar visibilidad al talento y el gran trabajo que se está haciendo en el sector local en su conjunto, contribuyendo a que sus producciones sean seleccionadas, nominadas o premiadas en los principales festivales y mercados del sector en el mundo.

Por último, indican que estas dos fases del trabajo que se está haciendo para el audiovisual, la atracción de rodajes y el apoyo al sector local, se funden en un tercer apartado que viene a cerrar el 'círculo' necesario para disponer de una industria fuerte y con solidez de cara al futuro: la internacionalización del sector.

Canary Islands Film acude a mercados y festivales para promover y respaldar a profesionales de las islas a la hora de conseguir fondos o socios para la producción de nuevas películas y series, además de atraer rodajes con los que obtener los resultados que se han expuesto con anterioridad.

También resalta la creciente presencia de empresas canarias que acuden a estos mercados y ferias internacionales en búsqueda de contactos y financiación para sus producciones. En el último mercado del Festival de Berlín se llegaron a contabilizar hasta treinta productoras frente a las cinco o seis de media que solían asistir a este tipo de eventos hace unos años.

Debido al buen resultado que tienen este tipo de acciones, desde Canary Islands Film se están reforzando los encuentros de networking entre productoras canarias y foráneas, en una actividad paralela a la atención de las demandas de información sobre Canarias que en general se producen en este contexto.

En Berlín, por ejemplo, se invitó a unos 200 profesionales de diferentes países a una reunión de trabajo con agentes locales. En ella, se logró avanzar acuerdos con empresas de servicios para traer proyectos a las islas, asistir a mercados profesionales que se celebran en Canarias e invertir en producciones promovidas por cineastas locales.