Canarias inicia la elaboración del proyecto de ley de Gestión del Litoral y las Costas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) - El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha anunciado este lunes el inicio de la elaboración del proyecto de ley de Gestión del Litoral y las Costas de la Comunidad Autónoma.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha indicado que se trata de una iniciativa legislativa que está impulsando su departamento a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario para contar con una norma que regule la gestión territorial costera.

Al respecto, la propuesta se enmarca en el Programa Legislativo de la XI Legislatura (2023-2027) y responde al mandato recogido en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación y gestión del litoral, respetando el régimen general del dominio público marítimo-terrestre.

La iniciativa tiene como finalidad adaptar el marco estatal básico en materia de costas a las singularidades del archipiélago, tras el traspaso efectivo de medios y servicios en 2023.

Hasta ahora, la gestión se ha venido desarrollando conforme a la normativa estatal, sin una adecuación específica a la realidad territorial, ambiental y socioeconómica de las islas.

DOTARSE DE UN INSTRUMENTO JURÍDICO PROPIO

Con esta futura ley, el Ejecutivo pretende dotarse de un instrumento jurídico propio que armonice el desarrollo económico y social con la preservación de los recursos naturales y los ecosistemas marinos, garantizando niveles de presión compatibles con la salud ambiental del litoral.

Por su parte, el consejero recordó que el litoral canario, que se extiende a lo largo de 1.126 kilómetros y presenta una configuración discontinua propia de un territorio archipielágico, concentra una parte esencial de la población residente y de las principales actividades económicas, especialmente las vinculadas al turismo.

Al mismo tiempo, alberga una biodiversidad marina de gran valor y fragilidad, lo que exige una gestión diferenciada y cercana al territorio.

ADAPTAR LA LEGISLACIÓN BÁSICA ESTATAL A LA REALIDAD INSULAR

Por ello, el objetivo de la futura norma es concretar y adaptar las determinaciones de la legislación básica estatal a la realidad insular, integrar plenamente la ordenación del litoral en la planificación ambiental, territorial y urbanística de Canarias y establecer un marco competencial y procedimental claro que refuerce la seguridad jurídica.

Todo ello desde la premisa de alcanzar un equilibrio efectivo entre la protección ambiental y el mantenimiento de las actividades sociales y económicas que históricamente se desarrollan en la costa, en un contexto insular donde no resulta viable desplazar de forma generalizada dichas actividades hacia el interior.

La ley se inspirará en los principios de desarrollo sostenible, gestión integrada del litoral, conservación prioritaria de los ecosistemas costeros, adaptación al cambio climático, participación ciudadana y consideración de la mejor evidencia científica disponible.

Asimismo, atenderá al adecuado reparto de competencias entre la Administración autonómica, los cabildos insulares y los ayuntamientos, garantizando una ordenación coherente de un espacio territorial que, aun siendo insular y discontinuo, requiere una visión integral y coordinada.

Finalmente, Rodríguez dijo que con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno se inicia el procedimiento para la elaboración del anteproyecto de ley.