Canarias insiste en la necesidad de una cuestión de confianza de Sánchez o elecciones generales en España

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha insistido este lunes en la necesidad de que el presidente de España, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza o que convoque elecciones generales.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, agregó que un gobierno que no aprueba presupuestos o la senda de gasto y que es incapaz de legislar "es un gobierno que no es un gobierno". "Es un gobierno que está incapacitado para continuar abordando los retos que tiene el conjunto del Estado en general y Canarias en particular", aseveró.

Cabello no entendió la "obsesión" de Sánchez por "resistir" en una "huida hacia adelante" para intentar agotar la legislatura "como si fuera un fin en sí mismo", ya que esta situación no permite garantizar los asuntos prioritarios para una comunidad autónoma como Canarias.

"A lo largo de los próximos meses nos jugamos mucho. Nos jugamos el marco presupuestario dentro de la Unión Europea desde el 2028 hasta 2034, cómo va a quedar el anclaje de las RUP en el marco de la UE o las partidas concretas y específicas que venían incluso desde los presupuestos del 2023", comentó.

Para el portavoz, esa "incapacidad" afecta de una manera muy grave a los ciudadanos de Canarias. "Por lo tanto --concluyó-- seguimos en esa idea de que lo coherente en este momento es que se sometan a una cuestión de confianza o se convoquen unas elecciones que permitan articular una mayoría poniendo en el centro las prioridades de las personas y no solo el resistir o el agotar una legislatura".