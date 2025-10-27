Canarias insta al Estado a cumplir con el TS y dice que no se va a "despistar" con cifras de menores asilados

Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga - Antonio Sempere - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha instado este lunes al Gobierno central a cumplir con el último auto del Tribunal Supremo y derivar en un plazo máximo de 15 días a los menores migrantes solicitantes de asilo.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en Consejo de Gobierno ha asegurado que no se van a "despistar" con la guerra de cifras presentada por el Ejecutivo central, poniendo como ejemplo que en el centro 'Canarias 50' hay 60 menores que se pueden derivar "ya" y que de los anunciados la semana pasa "no salió ninguno".

Cabello ha relatado que el Supremo ha advertido de que el ritmo de salidas es "manifiestamente inadmisible" y aunque asume que para el Estado tiene que "ser difícil intentar ordenar" este proceso, ha relatado que Canarias no pudo prepararse "cuando llegaban cada día a los muelles" y se tuvo que pasar de 20 centros de acogida a 85.

Aún así, ha prometido que el Ejecutivo va a seguir "colaborando" con el Estado para ultimar la salida de los menores.

Sobre las críticas vertidas este domingo por el líder de Vox, Santiago Abascal, contra el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la gestión de la inmigración, ha comentado que "Vox pincha en hueso" ya que "está intentando buscar conflicto en una tierra que lleva 30 años conviviendo con fenómenos migratorios".

En ese sentido ha señalado que "nunca ha habido un problema real de crispación con la población canaria" por lo que entiende que Abascal "no va a encontrar espacio" en las islas aunque "electoralmente" le vaya bien, "le alimenta".

El portavoz del Ejecutivo también ha valorado que el plan de acción anunciado por la Comisión Europea con la 'ruta atlántica' porque viene a "dar la razón" a la posición del Gobierno regional pues incluye un "fuerte incremento" de medios humanos y técnicos, más colaboración internacional, y el desarrollo de proyectos de "diplomacia científica" en África.

"La UE se suma con más recursos y esta estrategia viene a dar un espaldarazo. Esperamos que el Estado recoja ese guante y cumpla con Canarias y los menores", ha indicado.