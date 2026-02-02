Canarias lamenta que el Estado tenga "más prisa" por cumplir con País Vasco y Cataluña que con las islas

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha lamentado que el Gobierno de España tenga "más prisa" por cumplir con el País Vasco y Cataluña que con el archipiélago.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, explicó que, 21 días después, el Ejecutivo regional sigue sin una respuesta a la comunicación que remitió al Estado para constituir los grupos técnicos de trabajo de la Comisión Bilateral sobre la gestión de los aeropuertos y de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF).

En concreto, Cabello recordó que se solicitó a principios del mes de enero al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la convocatoria de dicha comisión para avanzar en la cogestión de estos dos asuntos en cumplimiento de lo recogido en el Estatuto de Canarias.

"Parece que cumplir con Canarias no es una prioridad para el Gobierno del Estado ni para Torres, que tienen más prisa de cumplir cuando se trata del País Vasco o Cataluña", declaró.

Finalmente, el portavoz del Gobierno regional ha hecho especial hincapié en que la CCAA sigue esperando respuestas y que quiere tenerlas "cuanto antes".