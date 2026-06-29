Canarias lamenta seguir sin información sobre la aplicación del Pacto de Asilo pese a su entrada en vigor

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico siga sin disponer de información concreta sobre cómo se aplicará el Pacto Europeo de Asilo e Inmigración pese a que entró en vigor el pasado 12 de junio.

Así lo ha señalado este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha reiterado las críticas de la comunidad autónoma al modelo que plantea la normativa europea.

En este sentido, recordó que Canarias ya había expresado su rechazo al pacto al considerar que abre la puerta a la creación de centros de retención en terceros países y permite que los Estados con mayor capacidad económica puedan, mediante compensaciones económicas, trasladar la presión migratoria a otros territorios.

Cabello sostuvo que esa fórmula "no es una melodía de solidaridad ni de empatía" con la realidad migratoria, marcada en muchos casos por conflictos, hambre y pobreza en África.

También defendió que la respuesta al fenómeno migratorio debe centrarse en actuar sobre las causas en los países de origen, ya que, mientras exista la expectativa de una mejora de vida en Europa, las personas seguirán emprendiendo la ruta migratoria.

"SEGUIMOS SIN INFORMACIÓN CONCRETA"

Asimismo, lamentó que, pese a la entrada en vigor del pacto, el Gobierno de Canarias continúe sin conocer los reglamentos que desarrollarán su aplicación ni el impacto que tendrán sobre los protocolos actualmente vigentes. "Seguimos sin información concreta, seguimos sin saber en qué medida va a afectar", afirmó.

Con todo, el portavoz explicó que tanto el Ejecutivo autonómico como las entidades del tercer sector, las ONG y otros operadores del sistema asistencial continúan teniendo "dudas" sobre el funcionamiento del nuevo marco europeo, pese a los espacios de debate impulsados para intentar aclarar sus efectos.

Por ello, indicó que Canarias se está viendo obligada a "reaccionar a la realidad" conforme esta se presenta, mientras los migrantes "siguen llegando a Canarias como frontera sur de Europa" sin que, a su juicio, se haya articulado todavía "la respuesta más adecuada posible".