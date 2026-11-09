Canarias lanza una campaña para frenar la transmisión de las infecciones de transmisión sexual

Campaña del Gobierno de Canarias sobre infecciones de transmisión sexual - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, pone en marcha una nueva campaña de prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) con el objetivo de promover el uso del preservativo como principal medida para evitar la transmisión de estas infecciones, así como concienciar sobre la importancia de su detección precoz y tratamiento.

La difusión se realizará del 9 al 29 de noviembre en toda Canarias, a través de televisión, radio, medios digitales y publicidad exterior.

Salud Pública recuerda en una nota que cualquier persona que mantenga relaciones sexuales sin protección puede contraer una ITS y destaca la importancia de diagnosticar estas infecciones lo antes posible para evitar posibles complicaciones y cortar la cadena de transmisión.

Asimismo, advierte de que la falta de información, el estigma y la percepción de invulnerabilidad pueden hacer que muchas personas no adopten las medidas preventivas necesarias.

La campaña está dirigida a todas las personas sexualmente activas, con especial atención a la población joven, uno de los grupos más afectados por estas infecciones.

También contempla a las personas adultas mayores, entre quienes se observa un incremento de las ITS, así como a los hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH), colectivos en los que se registra una mayor incidencia de determinadas infecciones.

El concepto creativo de la campaña se centra en que las ITS pueden transmitirse sin que una persona sepa que está infectada.

Muchas de estas infecciones no presentan síntomas en sus fases iniciales, pero pueden seguir transmitiéndose a otras personas.

Por ello, la campaña parte de una idea sencilla y directa, cada relación sexual sin protección puede convertirse en un eslabón más dentro de una cadena de transmisión.

Así, la iniciativa pone el foco en tres objetivos fundamentales: fomentar los comportamientos sexuales responsables para reducir la transmisión de las ITS; promover la realización de pruebas diagnósticas de ITS a la mínima sospecha de riesgo y las exploraciones rutinarias para detectar estas infecciones a tiempo y resaltar la responsabilidad personal y enfatizar que las decisiones sobre la salud sexual afectan no solo a la persona, sino también a sus parejas y a la comunidad.

CIFRAS

Según los datos de la Consejería de Sanidad, en 2025 se han confirmado 1.570 casos de infección gonocócica, que corresponden a una tasa de 69,78 casos por 100.000 habitantes.

El 77,5 por ciento (1.216 casos) se produjeron en hombres y el 22,5 por ciento (354 casos) en mujeres.

El grupo de edad más afectado fue el comprendido entre 25-34 años en hombres (490 casos) y el de 15-24 años en mujeres (170 casos).

De esta forma, se mantiene la tendencia ascendente observada en los últimos años, pero se modera de forma apreciable, lo que podría indicar una fase de amortiguación de la curva epidémica.

En cuanto a la chlamydia, se han confirmado 2.429 casos que corresponden a una tasa de 108,05 casos por 100.000 habitantes.

El 49,1 por ciento de los casos se produjeron en hombres y el 50,9 por ciento en mujeres.

A diferencia de la gonorrea, el reparto por sexo es equilibrado, con un ligero predominio femenino: 51,2 por ciento mujeres (1.245 casos) frente a un 48,7 por ciento hombres (1.184).

El grupo más afectado es el de 15-24 años, con 1.050 casos (43,2 por ciento del total), seguido del grupo de 25-34 años (873 casos, 35,9 por ciento).

No obstante, el crecimiento interanual se desacelera en 2025 (un 14,1 por ciento, frente al 58,6 por ciento en 2024), aunque la incidencia alcanza su máximo histórico.

Además se han confirmado 683 casos de sífilis, que corresponden a una tasa de 30,36 casos por 100.000 habitantes.

El 83,3 por ciento (569 casos) se dieron en hombres y el 16,7 por ciento (114 casos) en mujeres.

El grupo más afectado de edad fue el de 25-34 años en hombres (158 casos) y el de 15-24 años en mujeres (38 casos).

La edad media de los casos fue de 38 años (mediana 36 años) y se confirma la tendencia descendente iniciada en 2024.

Este cambio en la tendencia, sostenida ya durante dos años, es coherente con la intensificación del cribado y el tratamiento precoz en poblaciones clave.