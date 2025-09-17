Canarias lanza un plan de acción para impulsar la FP en el comercio y afrontar el relevo generacional

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en la presentación de un plan de acción para impulsar la FP en el comercio - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, presentó este miércoles un diagnóstico y plan de acción para impulsar la Formación Profesional en el sector del comercio en Canarias.

Este informe, encargado por la Dirección General de Comercio, pretende identificar y dar solución a uno de los mayores problemas que tiene en estos momentos el tejido comercial de las islas, el relevo generacional.

Manuel Domínguez explicó que el entorno comercial en Canarias "evoluciona rápidamente debido a la digitalización y los nuevos hábitos de consumo".

Por ello, continuó, "es necesario adaptar la Formación Profesional a un mercado cambiante, y la FP Dual es la herramienta perfecta que actúa como puente directo entre educación y empleo".

Este informe busca "reforzar" el papel de la FP como "motor de transformación del comercio canario, se trata de una enorme oportunidad para rediseñar el comercio desde la educación, prestigiar el sector y reducir, a la vez, la tasa de desempleo juvenil".

El viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, subrayó que, en Canarias, "donde el turismo es el principal motor económico y genera un flujo constante de visitantes durante todo el año, el comercio se ha consolidado como un sector estratégico y generador de empleo".

En este contexto, recordó que "más de 3.500 estudiantes cursan actualmente enseñanzas de la familia profesional de Comercio y Marketing en las distintas islas del archipiélago, con una oferta que abarca ciclos de grado medio y superior".

A su juicio, esta formación "resulta clave no solo para responder a la demanda laboral, sino también para impulsar la modernización y la competitividad del sector, especialmente a través de fórmulas como la FP Dual que permiten una conexión directa con el tejido empresarial".

El director general de Comercio, David Mille, presentó el diagnóstico del que se desprenden varias conclusiones como que son necesarios más incentivos para que el tejido comercial participe en la Formación Profesional Dual y más formación en idiomas, digitalización y habilidades blandas.

De hecho, el área de Comercio y Marketing solo atrae al 6,5% de los alumnos matriculados en FP. "Nuestro objetivo es entusiasmar a 1.600 alumnos más y 535 empresas para elevar ese porcentaje hasta el 10% en 2028", aseguró Manuel Domínguez.

En el curso 2025/2026 ya se ha ampliado el número de grupos de la familia de comercio a 189 y el número de alumnos matriculados a más de 3.500, un 1,03% más que el curso anterior.

Estos estudios, no ofertados en el curso 2024/2025, son los siguientes: Actividades Auxiliares de Almacén, ciclo formativo de grado superior de Comercio Internacional y curso de especialización de grado superior de Redacción de contenidos digitales para marketing y ventas sociales.

Asimismo, en el curso 2025/2026, se ha ampliado la red de centros públicos que ofertan estudios de Formación Profesional de esta familia pasando de 42 a 50 centros.