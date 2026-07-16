Canarias lanza un proyecto piloto de IA para analizar en tiempo real 3,5 millones de contratos laborales

Archivo - La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, en la sesión de control del Pleno del Parlamento - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha presentado este jueves un proyecto piloto de inteligencia artificial capaz de analizar el empleo en Canarias en tiempo real y con el anuncio de su participación en el desarrollo de 'EmpleData', una iniciativa destinada a crear el futuro espacio de datos del empleo en España.

El proyecto piloto, desarrollado por el Observatorio Canario de Empleo (Obecan) y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra), fue presentado este miércoles por la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, mientras que el director del Obecan, Luis Prieto, y el responsable del proyecto, Luis Aparicio, expusieron sus aspectos técnicos.

El sistema ha analizado más de 3,5 millones de contratos registrados, 333.000 perfiles profesionales y 50.000 empresas para ofrecer una radiografía mucho más precisa del empleo en las islas.

Gracias a esta tecnología, el SCE podrá identificar con mayor rapidez qué perfiles demandan las empresas, qué competencias son más difíciles de encontrar o qué programas de formación generan realmente empleo, facilitando la toma de decisiones basadas en datos y no únicamente en estadísticas tradicionales.

En este sentido, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó que "la inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas y de unas políticas públicas más eficaces".

Por primera vez, dijo, "contamos con un espacio de datos que conecta la información de la administración con la realidad del empleo en tiempo real, lo que nos permitirá anticiparnos a sus necesidades y tomar mejores decisiones".

De León subrayó que este espacio de datos permitirá "orientar mejor la formación, identificar los perfiles profesionales que demandan las empresas y conocer qué itinerarios formativos ofrecen mayores oportunidades de empleo".

Así, dijo que el objetivo es "formar a las personas en los sectores con mayor cualificación, empleabilidad y mejores salarios, mejorando así la calidad del empleo en Canarias".

También señaló que este proyecto "abre una nueva etapa en la gestión de las políticas públicas de empleo, porque conecta lo que hasta ahora estaba disperso y convierte los datos en una herramienta útil para mejorar la orientación laboral, la formación y la intermediación con las empresas".

En línea con esta estrategia, el Gobierno de Canarias anunció también su incorporación al impulso de 'EmpleData', un proyecto de ámbito nacional que permitirá compartir información sobre el empleo entre administraciones, empresas, universidades y centros de formación.

Para De León, esta iniciativa "supone un paso más para disponer de un conocimiento más completo y actualizado del empleo, reforzar la colaboración entre instituciones y diseñar políticas públicas más eficaces y adaptadas a las necesidades reales de cada territorio".