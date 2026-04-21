Canarias mantiene en Madrid el frente unido para el desarrollo de la eólica marina, el "anhelo" de la última década

El consejero de Transición y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, el viceconsejero de Economía e Internacionalización, Gustavo González de Vega, y la gerente del Clúster Marítimo de Canarias, Elba Bueno, durante la WindEurope 2026. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha asegurado este martes que la región mantiene un frente unido para el desarrollo de la eólica marina en las islas, que calificó de auténtico "anhelo" para el archipiélago.

"Más de 40 entidades, entre públicas y privadas, estamos juntos, de la mano, empujando por alcanzar este objetivo, este anhelo que lleva persiguiendo Canarias durante casi la última década", ha explicado el consejero autonómico en declaraciones a Europa Press en el marco del encuentro WindEurope 2026.

El objetivo de Canarias, incidió, es "descarbonizar Canarias", hacer una "tierra más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente y que mira al futuro generando nuevas oportunidades de economía y de empleo". "Y eso, estoy seguro, lo vamos a hacer", apuntó.

El viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega, incidió en que Canarias ha "demostrado que está preparada" y mantiene su intención de ser "pionera" en el sector. "Todas las administraciones lideradas por el gobierno regional, las empresas y el ecosistema canario público y privado, tenemos la capacidad de ser la primera plataforma nacional para el desarrollo de la eólica marina en España", remarcó.

Los representantes canarios reconocieron que existía la expectativa de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara hoy la subasta de eólica marina en Canarias, pero insistieron en que el ánimo no decae y que las islas están preparadas para cuando sea el momento.

Por su parte, la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, defendió que "Canarias lo tiene todo" para estar al frente del desarrollo de la eólica marina.

"Tiene las mejores condiciones meteoceánicas, tiene el clúster, tienen las empresas, tiene la tecnología, tiene unos puertos maravillosos. Somos la gran oportunidad de España para empezar el desarrollo que ya está tardando mucho en energía eólica flotante", defendió.

ESPAÑA YA NO LLEGA A CUMPLIR SU HOJA DE RUTA PARA 2030

Así, recordó que España está en el punto de mira de Europa porque el país tiene "una hoja de ruta para alcanzar 3 gigavatios en el 2030": "Estamos en el 2026. Ya no hay tiempo material de poder cumplir esa hoja de ruta", mantuvo.

Por último, dijo que a Canarias "solamente" le "falta que el Ministerio" le dé "la oportunidad de demostrarlo". La gerente del Clúster Marítimo de Canarias, Elba Bueno, dijo confiar "plenamente" en que el sector público "va a seguir peleando" por lograrlo, y las empresas seguir "impulsando".

También en la feria con la misión canaria estaba el director de la consultora ambiental Ecos Group, Manuel Ruiz de la Rosa, con presencia europea, quien detalló que Canarias es "probablemente de los pocos lugares a nivel nacional donde un proyecto de eólica marina flotante tiene sentido". "Por rentabilidad, por necesidad, incluso por el reto que supone poner un parque a más de 400 metros de profundidad", sostuvo.

El director general de Boluda & Suárez Mercancías, Bernardino Santana, defendió que para Canarias la eólica marina es "clave" y que el sector lleva "muchísimo tiempo" preparándose, "haciendo inversiones, tanto físicas, como en formación de equipos".

Además, agregó que "no" solo es que Canarias esté "preparada", sino que las empresas de las islas están "saliendo fuera a asumir retos desde el punto de vista logístico y técnico, con éxito".

CANARIAS, "CLAVE" EN LO GEOGRÁFICO Y MEDIOAMBIENTAL

Laura Nuez Santana, de la empresa de ingeniería IPROCEL, puso en valor Canarias como "punto geográficamente estratégico". "Estamos preparando todas las partes de la cadena de valor desde hace varios años, tanto la parte de puertos como la parte de permisos, temas institucionales, temas de ingeniería como nosotros, también logísticos", remarcó.

Añadió también que la climatología de Canarias ayuda, con "unas características muy concretas de viento, de espacio y demás". "Creemos que debe ser el primer sitio en el que se desarrolle la eólica marina en España si tenemos suerte", concluyó.

Además, dijo que "había mucha expectativa": "En Canarias en concreto ya nos estamos quedando físicamente sin espacio para poner este tipo de estructuras renovables y era lo que se esperaba. Creo que todos los que estamos aquí esperábamos eso, pero a esperar. Que por lo menos antes de que se acabe la legislatura haya ese anuncio y que podamos impulsar lo que llevamos todo este tiempo preparando", concluyó.