Canarias y Mauritania celebran la próxima semana una jornada para generar alianzas energéticas e industriales

Jornada de electricidad para la industrialización - ONEPORT

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Canarias y Mauritania celebrarán el jueves, 23 de julio, una mesa redonda de trabajo para impulsar sus alianzas energéticas e industriales en un encuentro empresarial de alto nivel en el Hotel LIVVO Lumm de Las Palmas de Gran Canaria.

El evento, organizado por la patronal Oneport, en colaboración con Mauritania Gateway, cuenta además con el apoyo de instituciones como PROEXCA y empresas como Zamakona, según ha informado la organización en nota de prensa.

El objetivo del mismo es el desarrollo del sistema eléctrico mauritano y las oportunidades para el tejido empresarial canario para lo que buscarán estrechar lazos comerciales y diseñar proyectos tangibles de cooperación económica.

El encuentro de trabajo, bajo el nombre de '"High-Level Roundtable: Electricity for Industrialisation' (mesa redonda estratégica: Electricidad para la insdustrialización) pretende ser una sesión de trabajo de carácter práctico "orientada a la acción", cuyo éxito se medirá directamente por el volumen de alianzas estratégicas y proyectos conjuntos que se definan entre ambos territorios para el futuro.

En este marco, el eje central del encuentro será analizar las prioridades energéticas e industriales de Mauritania, así como conocer en detalle el plan de desarrollo de su sistema eléctrico, que será expuesto por la distribuidora pública nacional SOMELEC.

Será a partir de esta hoja de ruta cuando los asistentes debatan sobre cómo puede contribuir el ecosistema empresarial e institucional de las islas a cubrir estas demandas técnicas de industrialización.

El plazo de inscripción para acudir a la jornada está abierto, siendo la asistencia completamente gratuita.

Los participantes, indican, tendrán la oportunidad de agendar reuniones bilaterales (B2B) para explorar de forma directa oportunidades individuales de negocio y encontrar los socios estratégicos idóneos.

Las empresas interesadas en asistir y en solicitar encuentros profesionales individuales pueden consultar el programa completo y registrarse a través de la página web oficial del evento: https://www.mauritaniagateway.com/events/roundtable-las-palm...