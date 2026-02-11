Canarias organizará en octubre un foro conjunto con Francia para reforzar la cooperación y potenciar las RUP

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal - GOBIERNO DE CANARIAS

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha reunido con la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, junto al director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez-Dionis, para ultimar la celebración de un Foro Francia-Canarias que se celebrará en octubre en el archipiélago.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia histórica de las relaciones entre Francia y Canarias, especialmente en los ámbitos cultural, científico, educativo y económico, y subrayaron el interés estratégico que adquieren en el actual contexto europeo y atlántico, en particular en lo relativo al papel de las regiones ultraperiféricas.

El objetivo de este foro es posicionar a Canarias como socio europeo estratégico de Francia en el Atlántico, especialmente en el marco de los intereses comunes de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Entre sus principales líneas de trabajo se encuentra potenciar el diálogo y la cooperación institucional entre Francia y Canarias, reforzar la histórica relación bilateral en el contexto europeo y atlántico actual, poner en valor la posición geoestratégica del archipiélago como plataforma de cooperación y proyección de iniciativas culturales, científicas y de desarrollo sostenible entre Europa y África, así como, impulsar proyectos concretos de colaboración en ámbitos como la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, recoge una nota del Ejecutivo canario.

En septiembre de 2017 ya se celebró el primer Foro Francia-Canarias, también a propuesta del presidente Fernando Clavijo, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con la internacionalización de la economía, la cooperación en sectores como el turismo o el audiovisual y las necesidades lingüísticas para el desarrollo de relaciones comerciales con los países francófonos de África Occidental.

Durante el encuentro también se destacó la evolución positiva del turismo francés en Canarias.

Así, en 2024 el archipiélago recibió cerca de 900.000 visitantes procedentes de Francia, una cifra que triplica los aproximadamente 280.000 turistas registrados en 2012.

El turismo representa en torno al 35% del PIB de Canarias, y aproximadamente un 5% de ese impacto económico corresponde al mercado francés, lo que confirma su creciente relevancia para la economía de las islas, resalta el Gobierno.