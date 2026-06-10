Canarias y otras 15 CCAA instan a la "responsabilidad" de Sanidad para solucionar el conflicto por el Estatuto Marco

1095105.1.260.149.20260610164408 La consejera de Sanidad, Esther Monzón, junto a sus homólogos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en Madrid. - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha adherido a la solicitud de otras quince comunidades autónomas que instan al Ministerio de Sanidad a solucionar el conflicto por el Estatuto Marco con los médicos. Como responsables de la prestación de la asistencia sanitaria en sus regiones, lamentan asumir las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya solución estaría en manos del Estado.

Así lo ha enfatizado este miércoles la responsable del área, Esther Monzón, tras asistir a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrada en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid, en la que se abordó el conflicto estatal que mantienen los sindicatos médicos de España con el Ministerio ante los desacuerdos en torno al Estatuto Marco aprobado recientemente.

Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas trasladaron en este encuentro una "posición común" ante la situación generada por la huelga del colectivo médico, reafirmando su compromiso con los profesionales y con los pacientes, según informa la Consejería en una nota.

En este sentido, Monzón ha firmado, junto a los consejeros de otras quince comunidades autónomas, un documento conjunto, en el que instan al Ministerio de Sanidad a impulsar, con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que permitan afrontar las mejoras que requiere el Sistema Nacional de Salud y en concreto que ayuden a resolver el conflicto con los médicos por el Estatuto Marco.

UNA NORMA "BÁSICA"

Las comunidades autónomas reiteran que el Estatuto Marco es "una norma básica" de carácter estatal cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico.

Recuerdan que es precisamente el contenido y la tramitación de esta norma lo que ha motivado la actual convocatoria de huelga de ámbito estatal, tal y como evidencian tanto el origen de las reivindicaciones como el propio marco de interlocución de las organizaciones convocantes.

Las comunidades autónomas señalan que, como responsables de la prestación de la asistencia sanitaria, asumen las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya raíz normativa no se sitúa en su ámbito competencial. En este contexto, aseguran que están "actuando con responsabilidad, adoptando medidas para garantizar la continuidad de la atención sanitaria y minimizar el impacto sobre la ciudadanía".

No obstante, advierten de que la resolución de este conflicto exige necesariamente un acuerdo en el ámbito estatal por parte del Ministerio de Sanidad, que es quien dispone de la capacidad normativa para modificar el Estatuto Marco y dar respuesta a las demandas planteadas.

REABRIR EL DIÁLOGO

Además, consideran que la aprobación del texto en el Consejo de Ministros no ha supuesto el cierre del conflicto porque la persistencia de la convocatoria de huelga evidencia que el problema de fondo continúa abierto y que no se ha alcanzado el "necesario consenso" con el colectivo médico, por lo que consideran "imprescindible" reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo.

La consejera de Sanidad, junto con el resto de consejeros de las comunidades autónomas, han puesto de manifiesto que este conflicto se produce en un contexto "especialmente exigente" para el sistema sanitario, marcado por el déficit estructural de profesionales, el aumento de las jubilaciones, la cronificación de las patologías y el envejecimiento de la población.

Por ello, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se suma al posicionamiento conjunto e insta al Ministerio de Sanidad a impulsar, con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que permitan afrontar este reto, dando respuesta a propuestas que desde hace años se vienen planteando para reforzar la disponibilidad de profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema.

MEDIACIÓN INDEPENDIENTE

El pasado 20 de marzo, Canarias, junto a Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra de Sanidad en la que planteaban la necesidad de designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico, con el objetivo de contribuir a desbloquear el conflicto derivado de los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.

En aquella misiva, los tres consejeros de Sanidad proponían valorar la incorporación de una entidad independiente como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes como posible figura mediadora, subrayando que la activación de este tipo de mecanismo corresponde al ámbito estatal y que su finalidad debía ser facilitar un espacio de negociación que evitara la prolongación del conflicto y su impacto sobre los servicios.