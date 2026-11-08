Canarias pasa a prealerta el Plan de Emergencias por lluvias y fenómenos costeros ante el paso de la borrasca Bruna

Canarias pasa a activar la prealerta por lluvias y fenómenos costeros - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación pasando a prealerta por lluvias y fenómenos costeros en el archipiélago a partir de las 11.30 horas de este domingo, 8 de noviembre, ante el paso de la borrasca Bruna por el archipiélago.

Esta decisión, señala el Ejecutivo regional en un comunicado, se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

De esta forma, en el caso de las precipitaciones pasa a prealerta las islas occidentales y Gran Canaria, mientras se mantiene esa misma situación en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.

Al respecto, se indica que el episodio de precipitaciones asociado al paso del frente de la borrasca de alto impacto Bruna, según la información trasladada por AEMET, ha llegado a Canarias "más desestructurado y debilitado" de lo inicialmente previsto, reduciéndose las lluvias esperadas.

De todos modos, en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife se prevén precipitaciones que podrían alcanzar o superar los 20 mm en una hora y los 60 mm en 12 horas, afectando principalmente a las vertientes oeste y sur y, en La Palma, con mayor probabilidad en medianías. Añade que esta situación se mantendrá previsiblemente hasta las 18.00 horas de este domingo.

En cuanto a Gran Canaria se prevén precipitaciones que podrán alcanzar o superar los 20 mm en una hora, puntualmente 25 mm en cumbres, y los 40 mm en 12 horas, afectando principalmente a las vertientes oeste y sur, así como al noroeste de la isla; mientras que en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa se prevén precipitaciones localmente intensas que podrán alcanzar o superar los 20 mm en una hora.

En Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, las precipitaciones podrán prolongarse hasta las 00.00 horas del lunes, 9 de noviembre.

PREALERTA POR FENÓMENOS COSTEROS

Por su parte, la prealerta por fenómenos costeros afecta a la isla de Tenerife, así como litorales abiertos al norte y al oeste de las restantes islas.

En este caso se espera mar de fondo del norte y noroeste, con olas de 3 a 4 metros, que afectará principalmente a los litorales norte y oeste de las islas. También se prevé mar de viento asociado al viento del suroeste, especialmente en el área metropolitana y litoral sur de Tenerife, así como en el litoral noroeste de Gran Canaria, en el entorno del canal Anaga-Agaete, donde podrán alcanzarse vientos de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros/hora).

Si bien matiza que se espera una disminución progresiva de la intensidad del viento marítimo durante la tarde y la noche, persistirán condiciones de oleaje adversas, por lo que se actualiza la situación a prealerta por fenómenos costeros.

En este sentido, se recomienda extremar las precauciones en las zonas costeras expuestas, especialmente durante los periodos de pleamar, así como evitar el acceso a muelles, espigones y zonas de rompiente.