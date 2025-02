Canarias pide a la Comisión Europea actualizar la ficha del Posei para asegurar la agricultura en las RUP

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno canario, Narvay Quintero, le trasladó este jueves en Madrid al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, durante su primera visita a un estado miembro, la necesidad de actualizar la ficha financiera del Posei para asegurar el futuro del sector agrario de Canarias y del resto de Regiones Ultraperiféricas.

El miembro del Ejecutivo canario, que acudió al encuentro junto al viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García Cabello, le insistió en la pérdida de rentabilidad de las empresas canarias por el impacto de los elevados costes que asumen los agricultores y ganaderos de las islas, los cuales superan en un 40% a los del territorio continental según un informe del departamento autonómico, "y en contraposición a la financiación de un programa de ayudas que se ha mantenido inalterable durante casi dos décadas".

Asimismo, destacó la importancia de reducir la burocracia e impulsar la simplificación administrativa y de que exista un mejor equilibrio entre las políticas agrícolas y medioambientales, con una implementación más progresiva de estas últimas, recoge una nota de la Consejería.

El encuentro tuvo lugar en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación junto al ministro, Luis Planas, y los consejeros y consejeras del área del resto de Comunidades Autónomas en el marco de una reunión convocada por el Gobierno de España en la que el representante europeo expuso la nueva hoja de ruta sobre el futuro de la agricultura y la alimentación en la UE y en la que también, Planas, presentó la Estrategia Nacional de Alimentación.

Tras la cita, Quintero señaló que dicha estrategia, aprobada este miércoles y presentada como una iniciativa prioritaria para los primeros cien días del mandato de esta Comisión, reconoce que los territorios ultraperiféricos tienen especificidades que requieren un apoyo adaptado y específico y la importancia del Posei para apoyar a sus productores y aboga, entre otras cuestiones, por la simplificación de las políticas y del actual marco legislativo y por la innovación y digitalización, con el propósito de lograr una actividad agraria más atractiva, competitiva, resiliente y más sostenible, ante los desafíos que afrontan los productos por la competencia global y los efectos del cambio climático.

El consejero comentó que en el documento difundido por la Comisión se menciona que resultados de la evaluación en curso que está desarrollando esta institución europea sobre el POSEI serán tenidos en cuenta en la reflexión sobre cómo asegurar que dicho programa pueda garantizar el futuro a largo plazo del sector primario en las RUP, y presenta además "planteamientos interesantes, y un cambio de paradigma, más adaptado a las necesidades y realidades del sector".

"Esperemos que estas propuestas se lleven a la práctica de una manera eficaz y contando con las Regiones Ultraperiféricas y los distintos subsectores implicados", apuntó el miembro del Ejecutivo autonómico.

ARANCELES

Según señaló, en dicha iniciativa se alude a cuestiones que vienen reivindicando y en las que se está trabajando desde el Gobierno de Canarias junto a los representantes del sector agrícola y ganadero de las islas como la incorporación de jóvenes al sector a través de las estabilización de la actividad agraria mediante el impulso de actividades complementarias y nuevos modelos de negocio.

Además, se cita expresamente que "la Comisión se compromete a garantizar que los agricultores no se vean obligados a vender sistemáticamente sus productos por debajo de los costos de producción y que tomará medidas concretas en este sentido, incluyendo la revisión de la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales, y protegiendo siempre los interesas de los productores europeos en las negociaciones y acuerdos comerciales".

Desde el inicio de esta Legislatura y la etapa 2015-2019, dijo, "venimos demandando desde el Gobierno canario la incorporación de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países, especialmente en aspectos vinculados al uso de fitosanitarios, salud humana y bienestar animal, el incremento de aranceles a las importaciones para hacer frente a la competencia desleal y compensar sus efectos sobre las producciones locales y los mayores costes de producción que afrontan los agricultores y ganaderos europeos, especialmente los de las RUP".

En relación a este asunto, la Comisión se compromete a dotar de mayor coherencia a los estándares de calidad, en particular en lo que respecta a los pesticidas peligrosos no autorizados en la UE y al bienestar animal, evaluando cualquier prohibición adicional del empleo de estas sustancias si no existen alternativas disponibles en un tiempo razonable y facilitando el acceso a los biopesticidas en el mercado de la UE, y establece que los productores deben ser recompensados por adoptar prácticas respetuosas con la naturaleza, de forma que se prioricen los incentivos en lugar de condiciones restrictivas.