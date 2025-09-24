Canarias pide en Europa afrontar con "corresponsabilidad real" el "desafío común" que supone el reto migratorio

Canarias pide a Europa afrontar con una "corresponsabilidad real" ante el "desafío común" que supone el reto migratorio - GOBIERNO DE CANARIAS

Reclaman que la solidaridad europea se traduzca "en recursos, en mecanismos de solidaridad compartida, en sistemas de protección integrados y responsables", según ha trasladado el viceconsejero del Gabinete del Presidente

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidencia del Gobierno de Canarias ha reclamado este miércoles ante Europa un marco "de corresponsabilidad real" ante el "desafío común" que supone el reto migratorio y la gestión de menores migrantes en regiones fronterizas. Todo ello, en el marco de una cumbre de regiones celebrada en Bruselas junto al grupo de trabajo de migraciones de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) de Europa.

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, fue el encargado de inaugurar una jornada en la que han participado representantes de la CRPM, como su presidente Filip Reinhag, y el presidente del grupo de trabajo de la CRPM, Stephane Soriano; así como el director de la Oficina de Asociaciones Europeas de UNICEF, Bertrand Bainvel, entre otras autoridades de regiones fronterizas europeas con experiencia en la acogida de menores migrantes, según ha informado el propio Ejecutivo regional en una nota.

En su intervención, Caraballo ha señalado el "complejo" contexto geopolítico internacional y la "inestabilidad" generada por la proliferación de "movimientos y discursos" que, en el caso de los procesos migratorios, adquieren un tono y una dimensión "preocupante y que suponen un serio riesgo para la estabilidad y la convivencia en los territorios vulnerables".

"Europa debe estar a la altura de sus valores fundacionales que nos han permitido crecer juntos en distintos contextos adversos", ha recordado el viceconsejero del Gabinete del Presidente.

El viceconsejero ha apuntado que uno de esos valores es la "capacidad de diálogo" y que Europa tiene "la obligación de escuchar a quienes vivimos y gestionamos en primera línea los retos de la migración". "Las regiones fronterizas, como Canarias, no somos una periferia lejana, somos la puerta de entrada y, en muchas ocasiones, el primer refugio para quienes llegan buscando protección", ha señalado.

MENORES MIGRANTES

En relación a los menores migrantes, eje principal que aborda la cumbre, Octavio Caraballo ha exigido "una política común que ponga en el centro el interés superior del niño" en estas regiones donde las historias se hacen presentes. "Reclamamos con legitimidad que la Unión Europea no solo mire hacia sus fronteras, sino que escuche a quienes las gestionamos diariamente", pidió.

Así, ha reclamado "un marco de corresponsabilidad real", donde la solidaridad europea se traduzca "en recursos, en mecanismos de solidaridad compartida, en sistemas de protección integrados y responsables". De este modo, ha añadido, "no se trata de delegar" porque lo que ocurre en Canarias o en zonas como Lampedusa o Lesbos, "es un desafío común de toda la Unión".

"Europa será más fuerte si escucha a sus regiones fronterizas", ha señalado.

"RESPONSABILIDAD COLECTIVA"

La jornada en Bruselas también ha contado con la participación del viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, que reivindicó la "responsabilidad colectiva" en la atención a la infancia migrante. "Lo que vivimos en Canarias no es solo un reto canario ni siquiera español: es un desafío europeo, y sobre todo, una cuestión de humanidad y justicia", ha afirmado.

Francis Candil ha destacado que "Canarias no puede seguir sola" frente al drama humanitario de la migración, por lo que ha llamado a la responsabilidad de todos ante un "fenómeno estructural".

En ese sentido, el viceconsejero de Bienestar Social ha resaltado las cifras de la red insular de acogida, diseñada para 1.700 menores "y que actualmente acoge a casi 6.000, obligando a abrir 86 dispositivos de emergencia y a la colaboración con 11 entidades para la atención integral".

Además, Francis Candil presentó la Guía de Buenas Prácticas para la atención de menores migrantes, un documento elaborado por el Gobierno de Canarias que nace de las aportaciones de más de 50 entidades con la finalidad de mejorar la respuesta que se ofrece a los niños y niñas que viajan solos, así como con el objetivo de ayudar a otras comunidades en su acogida.