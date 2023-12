Canarias pide flexibilizar la regla de gasto para poder disponer de 300 millones

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha respaldado hoy martes la solicitud del Ejecutivo canario al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que flexibilice la regla de gasto y poder disponer del superávit de 300 millones de euros para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos canarios o para reducir la presión fiscal.

Así se ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo Asesor en la que se ha valorado el contenido del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado lunes y donde se ha analizado el techo de gasto aprobado por el Estado para 2024 y su efecto en las cuentas de la Comunidad Autónoma.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quiso dejar claro que esos 300 millones tienen que poder ser utilizados "por Canarias y para los canarios" y consideró necesario que la regla de gasto permita que esos recursos "puedan venir en un periodo temporal razonable y puedan ser utilizados para cambiar la realidad de Canarias".

Por ello, Fernando Clavijo volvió a pedir el apoyo de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, así como de las principales organizaciones empresariales y sindicales, para asumir este reto como propio y "lo defendamos todos y podamos tener una voz fuerte allí donde se toman las decisiones, Madrid y Bruselas", apostilló.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, afirmó que es "un lujo demasiado caro" el hecho de tener que destinar 300 millones de euros a pagar a los bancos y no a mejorar la sanidad, la educación, acabar contra el paro estructural o combatir la cifra de baja productividad. Por ello, ha hecho un llamamiento a todas las formaciones políticas para que tengamos "una sola voz" ante el Gobierno de España para que se flexibilice la regla de gasto.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, consideró un "contrasentido" que Canarias tenga que cumplir con la "estricta" aplicación de la regla de gasto porque es una "región cumplidora que cumple fenomenalmente todas las reglas fiscales, está en situación de equilibrio presupuestario, respeta el equilibrio estructural y los niveles de deuda y es la región con la deuda per cápita más baja de toda España".

Matilde Asián también mostró su preocupación por las normas que se van a implementar para mejorar la financiación autonómica vía condonación de deuda, dado que las transferencias que pueda recibir la comunidad autónoma también se tendrán que destinar a reducir deuda, por lo que "estaríamos ante una pescadilla que se muerde la cola y nos llevaría a una situación sin sentido".

Asián espera que el Ministerio sea "sensible" con las propuestas que ha hecho Canarias y confía en obtener una "respuesta positiva" y "razonable para todos". "Nosotros estamos explicando cuál es nuestra propuesta con el firme convencimiento de que el Gobierno de España va a ser sensible a lo que estamos proponiendo, pues no tiene sentido que si disponemos de unos recursos, no los podamos gastar", dijo.

INYECTAR DINERO EN LA ECONOMÍA.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, se sumó a la petición que ha hecho el Gobierno canario porque "no parece lógico que Canarias no pueda utilizar ese dinero que le corresponde por su buen hacer", y más aún cuando el archipiélago "necesita que la economía fluya, que haya una menor presión fiscal y que, de alguna forma, se pueda inyectar dinero a la economía".

Por parte de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso compartió que Canarias requiere un tratamiento diferenciado en materia de regla de gasto y financiación autonómica porque "tiene muchas necesidades y muchos agujeros que tapar en materia social y tiene que seguir ahondando en el diferencial fiscal y en bajar la presión fiscal, no solamente para los empresarios, sino también para las familias".

Desde UGT Canarias, su secretario general, Manuel Navarro, también coincidió con la necesidad de que se pueda invertir el superávit en ámbitos como la mejora de la sanidad, sobre todo en Atención Primaria, en una red de comedores escolares o en políticas de empleo para parados de larga duración y jóvenes, "y no a pagar una deuda que Canarias no necesita pagar".

Por último, el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González, también manifestó su conformidad y apoyo a la propuesta del Ejecutivo canario porque "no tiene ningún sentido" que el destino del superávit sea para amortizar deuda y no "para mejorar la vida de las personas" en una comunidad "con unos altos índices de personas vulnerables".