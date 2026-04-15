Canarias pone en marcha un proyecto para analizar la presencia de residuos marinos en 30 playas del archipiélago

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha impulsado la puesta en marcha de un nuevo programa de seguimiento de basuras marinas en el marco del proyecto europeo 'CIRCULAROCEAN' y analizará la presencia de residuos en 30 playas del archipiélago.

Según informa la Consejería de Transición Ecológica y Energía, se trata de una iniciativa tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre la presencia y características de los residuos en el litoral canario facilitando datos fiables que permitan diseñar medidas más eficaces para reducir su impacto en el medio marino.

Al respecto, el consejero regional del área, Mariano Hernández Zapata, ha señalado que "con este programa damos un paso importante para entender mejor un problema complejo como es la basura marina y poder actuar con mayor eficacia".

También destacó que "contar con información rigurosa y comparable es clave para proteger nuestros ecosistemas y avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos".

Por su parte, el programa se desarrollará a partir de este mes de abril mediante campañas de muestreo en un total de 30 playas de todas las islas, incluyendo el islote de Alegranza, con una periodicidad estacional a lo largo del año.

A través de estas campañas se recogerán datos sobre la cantidad, tipología y origen de los residuos presentes en el litoral, lo que permitirá analizar su evolución en el tiempo, identificar patrones y mejorar la planificación de medidas para su reducción.

Una de las principales aportaciones de esta iniciativa es la creación de un sistema de datos estandarizado, que permitirá comparar la situación entre diferentes zonas del archipiélago y alinearla con metodologías europeas, mejorando así la calidad de la información disponible.

Finalmente, la Consejería ha indicado que el programa ha sido desarrollado en colaboración con el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas (CETECIMA) y SEO BirdLife, y responde a la necesidad de superar la actual dispersión de datos existentes sobre basuras marinas en Canarias.