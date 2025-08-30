Canarias presenta este sábado cielos nubosos en el norte de las islas y poco nubosos en el resto de vertientes

Archivo - Parque del Antiguo Estadio Insular, en Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Canarias presentará este sábado, 30 de agosto, cielos nubosos en el norte en el norte de las islas montañosas con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, y tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde; estando poco nubosos en el resto de vertientes.

Mientras, en el conjunto de España, la jornada de este sábado estará marcada por la estabilidad en la mayor parte del país, donde se espera un aumento general de temperaturas en la Península y Baleares, que llegarán a superar los 35ºC en el Guadalquivir, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas que se desplazarán de oeste a este. No obstante, se esperan nubes bajas, brumas y nieblas matinales en Galicia, cordillera Cantábrica y oeste de la meseta Norte, que podrían ser persistentes en Rías Baixas y acompañadas de lluvias débiles matinales en Galicia y aledaños, extremo oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo.

Además se espera la aproximación y entrada de un frente atlántico por el noroeste en la segunda mitad del día, que aumentará la nubosidad y las precipitaciones en Galicia. También se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio nordeste y Baleares, sin que se descarte algún chubasco ocasional en el nordeste de Cataluña, Menorca o Mallorca.

Asimismo, en Canarias se esperan cielos nubosos en los nortes con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas.

En cuanto a las temperaturas, aumentarán en la Península y Baleares, salvo descensos locales de las máximas en litorales del Mediterráneo peninsular. De esta forma, volverán a sobrepasarse los 35ºC en el Guadalquivir, sin que se descarten en otros puntos del tercio sur. Por su parte, las mínimas no bajarán de 20ºC en el área mediterránea y Guadalquivir. Se prevén pocos cambios en Canarias.

La AEMET ha avanzado que soplará alisio en Canarias y viento del oeste y suroeste en Galicia y Cantábrico, ambos con probables intervalos de fuerte. Se espera poniente moderado en el Estrecho y Alborán tendiendo a flojo variable, y vientos de flojos a moderados, también de dirección variable, en el resto del Mediterráneo. En el resto de la Península predominarán los vientos, en general flojos, de componente oeste.

