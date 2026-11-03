Canarias se presenta en la WTM para reafirmar su liderazgo en el mercado británico ante la moderación de la demanda - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Islas Canarias se han presentado en la 47ª edición de la World Travel Market (WTM) que se celebra en Londres con el objetivo de reafirmar su liderazgo y posición competitiva en el mercado británico ante la moderación de la demanda.

En este sentido, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, inauguró este martes el stand del archipiélago, donde están presentes alrededor de 350 profesionales canarios procedentes de 200 empresas e instituciones.

Según ha informado el Ejecutivo regional, antes de la inauguración, la delegación canaria guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, por los migrantes fallecidos en su intento de llegar a El Hierro y por el jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, que murió tras un incidente ocurrido en pleno partido.

"Nos encontramos en plena estabilización de una demanda en niveles muy elevados, mientras que el gasto turístico y los ingresos empresariales mantienen una evolución más favorable", aseguró De León.

Al respecto, definió esta evolución como "coherente con la orientación estratégica de Turismo de Canarias de mantener la fortaleza del destino en volumen, aumentar el valor generado por visitante y avanzar hacia una mejor distribución de ese valor dentro de la economía canaria".

EVOLUCIÓN MODERADA

Después de que las llegadas de turistas procedentes de Reino Unido crecieran un 13% en 2023 y un 10% en 2024, el porcentaje bajó hasta el 2% en 2025 y se prevé que sea del 1% a finales del actual año.

También para las próximas temporadas la capacidad aérea programada apunta a una evolución más moderada, con un 3% de plazas menos para el invierno y, de forma provisional, un 4% menos para el verano de 2027.

"Este cambio de tendencia nos obliga a anticiparnos ya que no podemos dar por descontada la fortaleza que hemos construido durante años en Reino Unido. La presión del coste de la vida sobre la renta disponible está haciendo al consumidor británico más sensible al precio y más exigente a la hora de elegir sus vacaciones", explicó la consejera.

Para De León, en este momento de inflexión es "necesario incrementar el esfuerzo promocional en este mercado, manteniendo Canarias en el centro de la decisión de viaje y reforzando nuestra capacidad para atraer segmentos y motivaciones de mayor valor".

El objetivo radica en defender la posición competitiva del destino, sostener la demanda y seguir aumentando el valor que el mercado británico genera para las islas, tal y como señaló la consejera.

MÁS DE 4 MILLONES DE TURISTAS BRITÁNICOS HASTA AGOSTO

Entre enero y agosto, el archipiélago recibió más de cuatro millones de visitantes británicos y la previsión es que el año se cierre con más de seis millones de turistas británicos, que generarán una facturación estimada de 8.405 millones de euros, un 3% más que en 2025. Su gasto medio diario por persona es más elevado que la media, con 191,5 euros frente a los 178 euros del total.

En la actualidad, el consumidor británico muestra una creciente sensibilidad al presupuesto y a la relación calidad-precio como consecuencia del contexto económico.

"Frente a esta evolución, Canarias cuenta con la ventaja de disponer de una oferta amplia y competitiva para distintos perfiles de demanda y, al mismo tiempo, estamos reforzando nuestra estrategia para atraer visitantes y motivaciones de mayor valor, vinculadas al turismo premium, el bienestar, el turismo activo, la gastronomía y las experiencias relacionadas con el patrimonio natural y cultural", añadió De León.

Esta variedad en la oferta sumada a la estrategia de Turismo de Canarias de conectar con un turista de mayor valor afianza la fidelidad de un mercado "que es estratégico para nosotros por el volumen que aporta, pero también por su confianza en las islas y su capacidad para generar actividad durante todo el año", explicó la consejera.

Reino Unido constituye el principal mercado turístico emisor para el archipiélago y en lo que va de año ha crecido en todas las islas, excepto en Tenerife, que no obstante constituye el principal destino canario para los turistas británicos, seguido de Lanzarote.

"Estamos cumpliendo nuestro objetivo de seguir consolidando esta fructífera relación con Reino Unido a la par que avanzamos hacia un crecimiento equilibrado, donde nuestro principal desafío será reforzar su competitividad, incrementar el valor económico que genera este visitante y diversificar sus motivaciones de viaje, aprovechando el potencial de segmentos como el turismo premium, el turismo activo, el de bienestar y las experiencias vinculadas al patrimonio natural y cultural", concluyó.