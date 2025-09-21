Canarias con una prevalencia del Alzheimer de 6.482 personas en 2024, conmemora el Día Mundial de esta enfermedad

Sede de la Consejería canaria de Sanidad, en Las Palmas de Gran Canaria - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra cada 21 de septiembre, y en esta ocasión lo hace bajo el lema 'Igualando derechos'. En el archipiélago la prevalencia del Alzhéimer se sitúa en 6.482 personas en 2024, un 1,7% más que el año anterior.

En concreto, y según los datos registrados que ha facilitado la Consejería regional de Sanidad, en Canarias la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer es de 6.482 personas, lo que supone un "ligero incremento" con respecto al año 2023 cuando se situaba en 6.371 personas.

Por sexos, el 72,2 por ciento de las personas que padecen la enfermedad son mujeres, frente al 27,8 por ciento de hombres. Asimismo la mayor parte de las personas con alzheimer diagnosticado tiene más de 65 años, lo que representa el 96,66 por ciento del total.

Respecto al resto de demencias, en el año 2023 la prevalencia se situaba en 11.993 personas. En este sentido, del total de número de casos identificados en Canarias con diagnóstico de demencia, el 68,87 por ciento son mujeres y el 31,13 por ciento hombres. Además el mayor porcentaje de población que padece demencias tiene más de 65 años, el 94,56 por ciento.

OBJETIVO: SENSIBILIZAR Y DETECCIÓN PRECOZ

Canarias conmemora el Día Mundial del Alzheimer con el objetivo de intentar sensibilizar a la población sobre esta patología, promover el conocimiento, la detección precoz y la investigación. En este marco, el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha publicado este año, a través de la Dirección General de Programas Asistenciales, la 'Estrategia de enfermedades neurodegenerativas de Canarias 2025-2028', para su desarrollo en la red asistencial del SCS.

Se trata, explica, de un documento científico y técnico elaborado por un grupo multidisciplinar de profesionales del SCS y de asociaciones de pacientes en el que se establece el marco de actuación a desarrollar en la red asistencial del SCS en relación a este tipo de patologías.

Para ello dispone de una ficha financiera de casi tres millones de euros que irán destinados a la prevención y detección precoz, equipamiento de rehabilitación cognitiva y formación e investigación.

La estrategia pretende ser un instrumento de trabajo con el que "mejorar la atención" de pacientes y familiares afectados por estas patologías y que esté alineada con la visión humanizadora que se está potenciando en la asistencia sanitaria en Canarias y que está promoviendo actualmente la Dirección General del Paciente y Cronicidad del SCS.

El documento se estructura en seis líneas estratégicas y 14 proyectos de actuación que abarcan la prevención y detección precoz, la atención sanitaria, la coordinación sociosanitaria, la formación e investigación, los sistemas de información y la participación de los pacientes, las familias y las personas cuidadoras.

En lo que se refiere a nivel asistencial, el seguimiento de personas con Alzheimer, al igual que el resto de la atención de las demencias y enfermedades neurodegenerativas, se lleva a cabo de manera coordinada entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria.

Desde el momento del diagnóstico y durante todo el proceso, según se recoge en la Estrategia, es necesario que el paciente disponga de un plan individualizado de atención, que incluya valoraciones y evaluaciones integrales y determine las indicaciones terapéuticas, sociales y de cuidados necesarias.

En este sentido, apuntan que el tratamiento y seguimiento variará en función de la patología y paciente, si bien "será integral y multidisciplinar" implicando, en función de las necesidades del paciente y familiares, a los diferentes recursos del SCS en atención domiciliaria y telemedicina, hospitalización a domicilio (HADO), intervención social, atención a personas cuidadoras y familias, plan de cuidados de enfermería, tratamiento rehabilitador, cuidados paliativos o atención en urgencias.

Para la atención de las demencias y enfermedades neurodegenerativas en Canarias, el SCS cuenta con diferentes acciones, estrategias y protocolos. Entre ellos, se dispone del 'Manual de Actuación en la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias', desarrollado también por profesionales sanitarios del SCS, mientras que se cuenta con la Comisión Asesora sobre EA y otras demencias, como órgano colegiado de carácter consultivo, asesora en el marco de organización de la atención.

Además cuenta con acciones contempladas en la 'Estrategia de Enfermedades Raras en Canarias 2022-2026' y en la 'Estrategia de abordaje a la cronicidad en la Comunidad Autónoma de Canarias', así como en los protocolos de atención a las personas mayores en Atención Primaria y de diagnóstico del Deterioro Cognitivo, como documentos de referencia por parte de los profesionales sanitarios en Canarias.

DEMENCIA DEGENERATIVA

La Enfermedad de Alzheimer es una demencia degenerativa primaria y la "más frecuente". Esta patología se caracteriza por la presencia de ovillos neurofibrilares y placas seniles que causan la sintomatología de la enfermedad. Sólo el 1,5 por ciento de los casos es familiar y su frecuencia aumenta exponencialmente con la edad. De hecho, su prevalencia se duplica cada cinco años.

La demencia se caracteriza por un déficit adquirido en diversos dominios cognitivos que generan síntomas conductuales y psicológicos y producen limitaciones y restricciones en el individuo que la padece. La mayoría de las demencias aparecen a partir de los 65 años de forma esporádica. Se estima una prevalencia global mundial de la demencia de 7,5 por cada 1.000 personas y año, y en España, la prevalencia anual es de 10-15 personas por cada 1.000 personas y año en la población mayor de 65 años.

Se desconocen con exactitud las causas que provocan la pérdida neuronal en las enfermedades neurodegenerativas pero se han identificado algunos factores genéticos o ambientales posiblemente implicados en el desarrollo de este tipo de enfermedades.

El principal factor de riesgo en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas es el envejecimiento, por lo que subrayan que "es esperable" que la prevalencia de estas enfermedades crezca en un futuro próximo. Otros factores de riesgo asociados a estas patologías son la hipertensión arterial, las dislipemias, la diabetes, los problemas de tiroides, la depresión, el tabaquismo, la anemia, la hiperhomocisteinemia.