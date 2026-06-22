Canarias rechaza el levantamiento de la contingencia migratoria y reclama "lealtad institucional" al Gobierno

Archivo - La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha rechazado que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tenga la intención de convocar a la CCAA para valorar la posibilidad de levantar la situación de contingencia migratoria después de un año de traslado de menores migrantes no acompañados, y le ha reclamado "lealtad institucional".

Así lo ha dicho la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha presidido este lunes el vicepresidente, Manuel Domínguez.

De esta manera, recordó que Canarias acoge en estos momentos a 2.700 niños, niñas y jóvenes migrantes no acompañados, lo supone "triplicar" la capacidad ordinaria del archipiélago, que está fijada en 737 menores.

Por ello, Barreto entendió que "no es ni responsable ni solidario que este mecanismo desaparezca en la islas", ya que, dijo, "es necesario que se regule y se garantice la distribución justa y equilibrada de todos los menores en todas las CCAA, y más cuando hay regiones que ni siquiera han llegado a su cifra de capacidad ordinaria".

Finalmente, la consejera ha reclamado al Gobierno de España que tenga "responsabilidad, lealtad institucional y humanidad" en este asunto.