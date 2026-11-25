Archivo - Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). En la embarcación viajaban unas 230 personas, en su mayoría hombres de procede - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha instado este miércoles al Ejecutivo central a agilizar las derivaciones de menores migrantes a otras comunidades autónomas tras registrar la llegada de más de 1.100 en el mes de noviembre, lo que eleva la red de acogida a casi 3.500.

En declaraciones a los periodistas ha admitido que los centros de las islas vuelven a estar "tensionados", poniendo como ejemplo que solo en el mes de noviembre han llegado más menores que los derivados en 2026 --920--.

Delgado ha comentado que la llegada de cayucos va a "seguir" y por eso han reclamado al Ministerio de Infancia --el secretario de Estado visitó Canarias el viernes y se espera la próxima visita de la ministra, Sira Rego-- y a la Delegación del Gobierno un refuerzo de personal para que los menores sean derivados en un plazo máximo de 15 días, tal y como recoge el real decreto de ley de modificación de la ley de extranjería.

En esa línea ha señalado que la derivación se tiene que 'blindar' y no depender de prórrogas año a año --ahora está en vigor hasta el mes de julio-- y de las "mayorías" políticas que haya en el Congreso de los Diputados.

Ha detallado que realidad de la llegada de menores "no se cambia" aunque cambie el Gobierno y" al igual que no se deben cambiar las pensiones", esta normativa debe quedar clara de tal forma que "no se pueda cambiar" y que mientras exista una contingencia migratoria se derive a los menores por todo el territorio peninsular.

No obstante, ha afirmado que el pacto de migratorio y de asilo de la UE establece también derivaciones hacia otros países pero el Gobierno español "no lo ha activado", y la UE debe encargarse de la situación porque Canarias es "frontera sur".

La consejera ha detallado que han tenido que reabrir el macrocentro del seminario de La Laguna, en Tenerife, con capacidad para 500 plazas y que ya supera el 50%, pese a que no comparten este modelo porque la calidad de la atención a los menores no es la misma.

"Están bien atendidos, pero evidentemente no le prestan la misma atención cuando tienes bajo tu cargo 300 menores o 400 menores en un mismo edificio que si los tenemos en una atención mucho más individualizada", ha comentado.

Ha apuntado que pese a abrir este año seis nuevos centros, ya empiezan a estar "colapsados" y por ello se espera que el Estado agilice las derivaciones para que no se de la misma situación de 2023 y 2024.

Delgado ha asumido que con este volumen de llegadas no se puede atender a las personas con "dignidad", tampoco a los adultos, especialmente si retrasan las derivaciones a la Península.

"No se puede convertir a Canarias en una cárcel, no se puede convertir a Canarias en un centro de retención de la Unión Europea, Canarias es territorio europeo y se tiene que distribuir a todas esas personas migrantes, no solo los menores, sino también a los adultos, entre todo el territorio español y entre todo el territorio europeo, que lo dice así el Pacto Migratorio de Asilo. Nosotros lo que pretendemos es que todo lo que se establece en ese Pacto Migratorio de Asilo se cumpla y ahora mismo no se está cumpliendo", ha señalado.