Canarias reclama un "acuerdo de Estado" en vivienda y afea al Gobierno "falta de transparencia" con el decreto

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha reclamado este lunes un "gran acuerdo de Estado" en materia de vivienda y al mismo tiempo ha afeado al Ejecutivo central su "falta de transparencia" con la elaboración del decreto que se prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que el desahucio de Maricarmen ha puesto sobre la mesa "las costuras" del sistema de la vivienda en España y frente a eso, subyace la "crispación" y el "ambiente preelectoral" en el Congreso de los Diputados.

En esa línea ha comentado que se vive una situación "muy extraña" porque las comunidades no tienen información y solo conocen un "decálogo" con líneas maestras por lo que no se ahonda en la "corresponsabilidad" de las administraciones.

Cabello ha pedido "transparencia" al Gobierno y que ponga sobre la mesa un documento que pueda ser consensuado para que sea convalidado en el Congreso, con un paquete de medidas "real" y que huya del "efectismo político".

En esa línea se ha mostrado a favor de la modificación de la ley de arrendamientos urbanos si bien entiende que se escuchan propuestas que van "muy al límite" sobre el derecho a la propiedad o "colisionan" muchos reglamentos y leyes que están en vigor en el conjunto del Estado.

El portavoz ha criticado el "estilo" del Gobierno de obligar a las comunidades a posicionarse sobre algo que "desconocen" y cree que lo "urgente" es lograr que no hay más desahucios como el de Maricarmen, pero sin "populismos".

En cuanto a la declaración de zonas tensionadas ha dicho que es un "instrumento legal" pero "no ha tenido el efecto más adecuado" allí donde se ha implantado, siendo Las Palmas de Gran Canaria el municipio que lleva la tramitación más avanzada tras resolver unas subsanaciones solicitadas por la comunidad autónoma.

No obstante, ha indicado que "las declaraciones en sí mismo no solucionan el problema, hay una oportunidad mañana en el Consejo de Ministros y al final parece que se ha generado un sentimiento o una sensación de que todos tienen que hacer algo en materia de vivienda".

En ese sentido ha indicado que si el decreto "se intenta aprovechar de una manera oportunista o efectista políticamente" va a fracasar cuando llegue al Congreso de los Diputados.