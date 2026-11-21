Reunión de los equipos de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado "ayuda" para seguir financiado "todos aquellos aspectos relativos al tratamiento y acogimiento de menores migrantes, así como los traslados a territorio peninsular, con el fin de evitar llegar a situaciones vividas en años anteriores".

Según ha informado el Gobierno regional, así se lo trasmitió en la tarde de este viernes al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, durante un encuentro en el Seminario Diocesano de Tenerife, en La Laguna, centro que ha sido habilitado nuevamente esta semana como centro de acogida temporal para menores migrantes no acompañados y en el que en estos momentos hay 177 jóvenes, la mayoría trasladados desde El Hierro.

Delgado expuso la situación de la comunidad autónoma, con casi 3.400 menores ya tutelados e incidió en las medidas que hay que seguir implementando para poder seguir con las derivaciones del artículo 5 de la Ley de Extranjería con el fin de no reabrir los centros de menores que se habilitaron durante la crisis migratoria.

Por ello, solicitó también "colaboración para reforzar los equipos de las subdelegaciones de Gobierno para poder agilizar la realización de los expedientes para el traslado de los menores"; y apostó por la implementación de la figura del Defensor del Menor con el fin de garantizar aún más los derechos de los menores.

Además, la consejera destacó que la colaboración entre el Gobierno central, en especial del Ministerio de Infancia, y el Ejecutivo canario ha permitido sacar adelante muchas cuestiones, incluso normativas y abogó por "seguir avanzando en la vía del diálogo como objetivo también con otras comunidades autónomas, poniendo fin a las trabas burocráticas para el traslado de menores".

Por su parte, Rubén Pérez señaló que desde el Gobierno central "hemos intentado buscar un instrumento permanente que pudiera ayudar tanto a Canarias como a Ceuta y Melilla y responder como Gobierno en todas aquellas cuestiones que legítimamente nos estaba reclamando el Ejecutivo canario".

UNA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL

No obstante, aseguró que "este país necesita una solución estructural" y, pese al Real Decreto que ha operado hasta ahora, "necesitamos ser mucho más ambiciosos en los acuerdos interterritoriales, fundamentalmente con las comunidades autónomas, para poder solventarlo".

Pérez incidió en la colaboración proactiva del Estado sobre un gasto importante que están teniendo los sistemas de protección en las zonas de llegada y señaló que se seguirá trabajando en esa línea.

Asimismo, se refirió a otros logros cumplidos, como la concreción de la zona sanitaria hospitalaria y apostó por intensificar la derivación de menores a la península, que en el último año cifró en 2.000 personas tanto de Canarias como de Ceuta y Melilla.