Canarias reclama al Estado diálogo y negociación para reforzar la prevención frente a incendios y la gestión forestal

Archivo - El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias se ha adherido a la declaración conjunta suscrita por varias comunidades autónomas en la que se reclama al Gobierno central abrir una negociación real para alcanzar un Acuerdo Nacional de Prevención, Coordinación y Respuesta ante Riesgos Naturales.

El documento defiende la necesidad de afrontar los efectos del cambio climático desde una estrategia integral que combine las políticas de mitigación con una apuesta decidida por la adaptación, la prevención, la gestión forestal, la protección civil, la planificación hidráulica y una verdadera cogobernanza entre administraciones.

Asimismo, recuerda que las comunidades autónomas trasladaron hace meses una propuesta conjunta con medidas concretas que, hasta la fecha, no ha sido objeto de negociación por parte del Gobierno de España.

En una nota, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha señalado que "Canarias comparte la necesidad de alcanzar un gran acuerdo nacional" frente a los riesgos climáticos, un pacto para el que "las comunidades autónomas llevan meses trasladando propuestas concretas sin obtener respuesta".

"España necesita menos anuncios unilaterales y más acuerdos reales, porque los pactos no se construyen solicitando adhesiones a un documento ya elaborado, sino desde el diálogo, la negociación y la cogobernanza entre todas las administraciones", ha añadido el consejero regional.

Zapata ha subrayado que el Archipiélago conoce de primera mano la importancia de anticiparse a los efectos del cambio climático y reforzar la capacidad de respuesta de las administraciones públicas.

En este sentido, considera que la lucha contra el cambio climático exige seguir avanzando en la reducción de emisiones, pero también reforzar las políticas de adaptación. Ha añadido, asimismo, que en un territorio especialmente vulnerable como Canarias se conoce que "proteger a la población y al patrimonio natural pasa por invertir en prevención, gestión forestal, planificación y capacidad de respuesta durante todo el año".

ESTRATEGIA CANARIA

El consejero ha recordado que el Gobierno de Canarias viene impulsando una estrategia basada precisamente en esa prevención permanente, mediante el fortalecimiento de los dispositivos de prevención y extinción de incendios, la aprobación del nuevo Plan Forestal de Canarias, el impulso a la gestión forestal activa y las inversiones destinadas a mejorar la resiliencia del territorio frente a los efectos del cambio climático.

La declaración conjunta considera que un "verdadero pacto nacional" debe construirse mediante un proceso de negociación entre administraciones, "con una memoria económica suficiente, mecanismos de coordinación y seguimiento, así como el correspondiente respaldo parlamentario". Entre otras cuestiones, solicita la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abrir ese proceso de diálogo.

Finalmente, Mariano Hernández ha reiterado la disposición del Gobierno de Canarias a contribuir a ese acuerdo y ha asegurado su "voluntad" colaborar y construir acuerdos útiles.

"Apoyamos que se abra una negociación real que permita dotar a España de una estrategia compartida, con financiación suficiente, objetivos claros y mecanismos eficaces de coordinación entre administraciones. Los ciudadanos necesitan respuestas eficaces frente a unos riesgos que son cada vez más frecuentes e intensos, y esas respuestas solo pueden construirse desde la cooperación institucional", ha concluido.