Canarias reclama al Estado usar el Pacto Europeo de Migración para agilizar el triaje de los menores migrantes de Ceuta

Archivo - Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

Delgado dice que los 25 millones aprobados darán para unos meses

La canaria insta a recuperar los 100 millones para el traslado de los menores migrantes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado que utilice las herramientas jurídicas que ofrece el Pacto Europeo de Migración y Asilo para agilizar la atención y el triaje de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta.

Así lo ha señalado este jueves durante unas declaraciones a los medios de comunicación tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde mostró su solidaridad con Ceuta, del mismo modo que, recordó, la ciudad autónoma lo hizo cuando el archipiélago sufría la misma situación.

Al respecto, la canaria ha hecho especial hincapié en que las islas se sintieron "solas" en su momento y que tuvo que impulsar distintas reformas legislativas que ahora "pueden ayudar" a Ceuta a afrontar la situación de los menores, incluida la posibilidad de que sean reagrupados con sus familias o trasladados incluso a otros Estados miembros de la Unión Europea.

En este sentido, ha destacado que desde el pasado 12 de junio está vigente el Pacto Europeo de Migración y Asilo y ha puesto el foco en su artículo 8, que contempla que el denominado triaje, es decir, la valoración de los menores y de sus circunstancias, pueda realizarse en el Estado fronterizo o en otro lugar que determine la Administración General del Estado.

Según ha explicado, esta normativa permite al Estado trasladar a los menores que actualmente se encuentran en Ceuta a establecimientos estatales situados en territorio español para realizar allí el correspondiente triaje.

Este procedimiento permitirá determinar si se trata de menores que necesitan protección internacional y asilo, en cuyo caso pasarían a depender del Ministerio de Inclusión, como ya ha ocurrido con cerca de 500 menores trasladados desde Canarias a establecimientos estatales por esta circunstancia.

Asimismo, apuntó que el triaje deberá determinar si procede una reagrupación familiar, incluido el posible retorno a Marruecos solicitado por el Estado marroquí, o si corresponde el traslado de los menores a otras CCAA mediante los mecanismos previstos en la legislación española.

La consejera ha apuntado igualmente que el Pacto Europeo de Migración y Asilo permite contemplar el traslado de menores hacia otros territorios de la Unión Europea, por lo que ha reclamado al Estado que haga uso de todas las herramientas jurídicas disponibles. "Eso es lo que hemos pedido. Se tienen las herramientas por parte del Estado", ha señalado.

LOS 25 MILLONES APROBADOS SÓLO DARÁ PARA DOS O TRES MESES

Del mismo modo, Delgado ha pedido al Gobierno de España que incremente la financiación destinada a Ceuta para atender a los menores, al considerar que los 25 millones de euros previstos "no darán sino para dos o tres meses" de atención, según la experiencia acumulada por Canarias durante la crisis migratoria.

La consejera también ha exigido reforzar la Subdelegación del Gobierno en Ceuta, dado que, según ha recordado, el artículo 5 del Real Decreto-ley establece que este órgano es el encargado de iniciar los expedientes de los menores.

También ha explicado que el objetivo es que la Administración pueda tramitar "ágilmente" los expedientes, realizar el triaje con todas las garantías y determinar posteriormente el destino de cada menor, ya sea el retorno familiar a Marruecos, su incorporación a los recursos de protección internacional y asilo del Ministerio de Inclusión, su traslado a otra comunidad autónoma o, en su caso, a otro país de la Unión Europea.

DELGADO INSTA A RECUPERAR LOS 100 MILLONES PARA EL TRASLADO

Finalmente, Delgado ha instado al Ministerio de Infancia que recupere los 100 millones de euros que, según ha señalado, fueron puestos a disposición de este departamento en 2025 para financiar los traslados de menores desde las CCAA y ciudades autónomas afectadas por la contingencia migratoria.

Según ha comentado, esos 100 millones de euros estaban destinados a financiar los traslados de menores desde los territorios con mayor presión migratoria, con el objetivo de que Canarias, Ceuta y Melilla pudieran salir de la situación de contingencia. "Esos 100 millones ya estuvieron el año pasado y este año no hemos sabido nada de esa partida", ha afirmado.

Por ello, la consejera ha insistido a Infancia que solicite al Ministerio de Hacienda la incorporación "inmediata" de esos 100 millones para garantizar la atención de los menores y poder afrontar la situación migratoria en Ceuta con recursos suficientes.