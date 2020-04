Canarias registra 216 detenciones y más de 20.000 denuncias durante el estado de alarma

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han realizado un total de 216 detenciones en Canarias por incumplimiento de las restricciones a la movilidad establecidas por el estado de alarma declarado por el Gobierno de España mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para hacer frente a la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19.

Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han cursado asimismo un total de 20.337 propuestas de sanción (denuncias) por este motivo en toda Canarias.

En el conjunto del país, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo 3.267 detenciones y 377.680 propuestas de sanción.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, recuerda que, aunque ya se esté hablando de una 'desescalada' en las restricciones, aún sigue en vigor el estado de alarma y las restricciones a la movilidad aprobadas por lo que se ha de "perseverar" para no malograr los resultados del esfuerzo realizado hasta ahora.

"Soy consciente de que ésta no va a ser una Semana Santa como las demás. Que no vamos a poder subirnos al coche para desplazarnos a la segunda residencia, a la playa, a la cumbre, que no vamos a poder siquiera disfrutar de la compañía de nuestros amigos en una terraza al sol. Pero, aun a riesgo de ser reiterativo, quiero hacer un llamamiento a toda la ciudadanía canaria para que siga apoyando a las autoridades en la lucha contra el coronavirus", afirma Pestana en un comunicado.

En esa línea, señala que hay que seguir quedándose en casa y "seguir cuidando los unos de los otros" y mostrando apoyo a quienes "se están dejando la piel" por la seguridad y bienestar de la sociedad, entre ellos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, sobre todo, el personal sanitario.

"Aguantando un poco más y siguiendo como hasta ahora, todos unidos, vamos a conseguir que esta situación acabe muy pronto", añade.

El delegado del Gobierno en Canarias agradece a los canarios y canarias el "comportamiento ejemplar" que han venido mostrando desde que se decretó el estado de alarma lo que ha contribuido a que el archipiélago sea uno de los territorios dentro del Estado menos afectados por el coronavirus.