Canarias registra 59 muertes por ahogamiento de enero a octubre de 2026 - ASOCIACIÓN CANARIAS 1500KM DE COSTA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 59 personas murieron ahogadas en Canarias de enero a octubre de 2026, cinco más que en el mismo período de 2025, cuando se registraron 54, según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

En el mes de octubre, se registraron 19 afectados de diversa consideración por accidentes en las costas e instalaciones acuáticas de Canarias, con cuatro fallecidos, tres heridos graves, tres moderados, tres leves y seis rescatados ilesos.

Asimismo, la cifra total de víctimas reportadas durante 2026 asciende a 202 personas. A las muertes se suman 14 afectados en estado crítico, 33 graves, 30 moderados, 26 leves y 40 rescates.

La media mensual de ahogamientos mortales es de 6 personas.

El 39% de fallecidos en el agua contabilizados en Canarias (23) así como el 29% de las víctimas totales (59), decidieron introducirse en el mar durante prealertas y alertas activadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.

OCHO MENORES FALLECIDOS

En estos diez meses de 2026, ocho menores perdieron la vida ahogados en Canarias, cinco de ellos durante los meses de verano. Esta es la mayor cifra de mortalidad infantil por esta causa registrada, al menos, en la última década según los estudios estadísticos de 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

En total, 31 niños han sufrido algún tipo de accidente en playas y piscinas de las Islas, en lo que va de año: (8) decesos; (11) graves; (5) moderados; (2) leves y (5) ilesos.

En cuanto a la edad de los fallecidos por ahogamiento en este período, 21 eran adultos y 12 tenían más de sesenta años. En los 18 casos restantes no se pudo determinar este dato.

El 69% de las muertes por sumersión corresponde a varones (41), el 29%, a mujeres (17).

Respecto a la actividad que realizaban en el momento del percance: el 61% de estos eran bañistas (36); el 12%, clasificados en el epígrafe 'otros' (afectados que, tras un golpe de mar o un resbalón, caen al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo etc*(7); el 10%, buceadores (6); un 7%, pescadores (4). Del resto de fallecidos (6) se desconoce esta información.

La isla que más muerte concitó es Tenerife (21), casi duplicando a Fuerteventura (12); Gran Canaria, (11); Lanzarote (8); El Hierro (4); La Gomera (2); La Palma (1). La Graciosa (0).

POR NACIONALIDAD

De los fallecidos identificados, 21 fueron extranjeros de 11 nacionalidades: Alemanes (3); Británicos (3); Francés (2); Estadounidense (1); Venezolano (1); Belga (1); Noruego (1); Italiano (1); Neerlandés (1); Ecuato-guineana (2); Asiático (1); extranjeros sin nacionalidad especificada (4); españoles (3). Treinta y cinco de los casos se reportaron sin datos de sus países de origen.

El 59% de los accidentes con final trágico se produjeron en horario de tarde; el 20%, de mañana. Un 8%, de noche. Un 12% sin horario especificado.

Recuerda la Asociación que las playas continúan siendo el entorno más común de siniestralidad acuática en Canarias, concentrando el 60% de los casos. El 25% de estos, tuvo lugar en puertos y zonas de costa; el 9%, en piscinas; en menor medida, en piscinas naturales (6%).