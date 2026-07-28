Canarias registra casi 10.000 alertas por violencia de género en el primer semestre, un 13% más

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y la directora del ICI, Ana Brito - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), atendió en el primer semestre del año 9.693 llamadas por violencias machistas, un 13% más que en el mismo periodo de 2025 en el que se recibieron 8.568 alertas.

Solo en el mes de junio se registraron 1.711 llamadas de las que 60 mujeres reconocieron tener alguna discapacidad.

Del total de llamadas recibidas entre enero y junio, el 59% (5.717), fueron de emergencia, es decir, la situación suponía un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y precisaba la activación de personal de seguridad, sanitario, o de los Dispositivos de Emergencia insulares, detalla el Gobierno canario en una nota.

Los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA) se activaron en 1.117 ocasiones y 219 mujeres con sus 92 hijas e hijos fueron acogidas de emergencia para protegerse de su maltratador.

De forma paralela, se movilizaron 5.516 recursos policiales y 477 sanitarios.

La directora del ICI, Ana Padrón, considera que "la violencia de género es un problema estructural que no cesa y en el que hay que implicarse desde todos los ámbitos para acorralar a los maltratadores y que las mujeres se sientan protegidas".

En estos últimos años, prosigue, "desde el Gobierno de Canarias se han reforzado todos los mecanismos de protección y en esta línea vamos a seguir trabajando, con mayor presupuesto y más recursos, pero es evidente que tenemos que aumentar la detección temprana en el ámbito sanitario, educativo, laboral y crear mayor conciencia ciudadana para combatir el creciente negacionismo".

Por grupos de edad aumentaron de manera destacada el número de menores de 18 afectadas, 165 niñas frente a las 123 del año pasado (34%), y las llamadas de mujeres mayores de 76 años, 105 frente a las 79 del año pasado (32%).

En el resto de grupos se recibieron 1.738 alertas de mujeres de 18 a 35 años (1.781 en el primer semestre de 2025); 2.166 de mujeres entre 36 y 55 años, (1.972 el año pasado); y 599 de 56 a 75 años (515 en 2025).

EL 65% DE AGRESORES SON LA PAREJA O EXPAREJA

En la primera mitad del año, la mayoría de agresores fueron la pareja (4.054), o la expareja (2.471), también hubo agresiones por parte de hijos (458), desconocidos (212) amigos (113), padres (134) o hermanos (169).

En cuanto al tipo de agresiones, casi el 5% fueron agresiones sexuales lo que supuso activar desde el 112 los centros de crisis 24 horas en 200 ocasiones.

El 41% fueron violencias físicas sin agresión sexual y otro 41% no físicas.

La mayoría de las llamadas, el 42%, fueron realizadas por la propia víctima, un 22% por alertantes accidentales, un 18% por instituciones, y un 5% por familiares.

El ICI financia este servicio especializado del 112, que atiende todas las violencias de género las 24 horas al día y todos los días del año.

Asimismo, impulsa una red de recursos por todo el archipiélago y en convenio con los cabildos para informar, prevenir y atender a las víctimas de violencias de género a la que el pasado año se sumaron los cinco nuevos centros de crisis 24 horas para atender a las mujeres víctimas de violencias sexuales.