Canarias registra el noveno mes de septiembre más cálido desde 1961

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado el noveno más de septiembre más cálido de la historia con una media de 22,7ºC, lo que le da el carácter de mes 'muy cálido', con una anomalía térmica de 0,9ºC, según el avance climatológico de la Aemet.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, se contabilizó una media de 3,8 litros por metro cuadrado, el 61% del valor esperado, situándolo como un mes pluviométricamente 'normal', según la serie de referencia 1991-2020, siendo el vigesimosexto más seco desde 1961.

El mes comenzó con marcada situación anticiclónica y temperaturas en valores ligeramente inferiores a la media de referencia y a partir del día 5, la aproximación de una onda del este, con establecimiento de flujo de componente sur a niveles medios y altos, provocó el inicio de un episodio cálido, que llegó a su punto álgido durante los días 7 y 8, con una anomalía térmica, durante esos días, próxima a los 2,0 ºC.

Durante el episodio se produjo intrusión de polvo, si bien afectó principalmente a niveles altos.

Por otro lado, aunque disminuyó la altitud de la capa húmeda, ésta se mantuvo en niveles suficientemente elevados, como para que no se produjesen ascensos significativos en zonas litorales y medianías bajas de las vertientes norte.

El reforzamiento de los alisios, a partir del día 9, provocó un descenso de las temperaturas hasta valores inferiores a la media de referencia, manteniéndose esta situación hasta el día 12.

Entre los días 13 al 15 comenzó un nuevo ascenso térmico, a medida que la dorsal africana fue situándose sobre el archipiélago y que el anticiclón atlántico fue desplazándose hacia el este, hasta situarse al oeste de la Península Ibérica, comenzando a inducir flujo de componente este sobre Canarias, sumándose al flujo de componente sur, a niveles medios y altos, generado por la dorsal africana.

Esta situación dio lugar a un intenso episodio cálido, que se extendió entre los días 13 y 20, llegando a sus valores máximos los días 18 y 19, y al que siguió un rápido descenso de temperaturas, a partir del día 21.

De hecho, parte el episodio cálido cumplió los criterios de 'ola de calor'.

Asimismo, la intrusión de polvo mineral desértico fue más intensa y extensa que en los casos de julio y agosto, afectando, en este caso, también a niveles bajos y a todas las vertientes.

A partir del día 21, el desplazamiento hacia el este de la dorsal africana, alejándose de Canarias, el restablecimiento progresivo del régimen de alisios y el movimiento hacia el centro del atlántico del vórtice cercano a Mauritania, así como la aproximación del extremo sur de una vaguada al norte del archipiélago, generaron las condiciones para el descenso de las temperaturas, las cuales permanecieron en valores iguales o inferiores a la media de referencia desde el día 23 hasta final de mes.