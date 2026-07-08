Canarias registra el undécimo mes de junio más cálido desde 1961

Archivo - Mujer madura caminando por la ciudad bajo el sol en un día caluroso, sufriendo un golpe de calor en un clima extremadamente caluroso, soplando aire con un ventilador de mano y tocándose la frente - - FCAFOTODIGITAL/ ISTOCK - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Canarias registró el undécimo mes de junio más cálido desde 1961 con una temperatura media de 20,5ºC, lo que representa un anomalía térmica de +0,6ºC, según recoge el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, se registró una media de 2,4 litros por metro cuadrado, lo que representa el 100% del valor esperado.

No obstante, atendiendo a la posición de este valor dentro de la distribución de la seria histórica, el mes tuvo un carácter húmedo, siendo el vigésimoquinto más húmedo desde 1961.

La mayor parte de las noches tropicales se registraron a partir del día 16, y, especialmente, entre los días del 22 al 30, coincidiendo con el episodio cálido más intenso del mes, y afectaron particularmente a Fuerteventura y Gran Canaria.

En esta última isla también se dieron noches cálidas entre los días 10 al 15, pero limitadas a la zona oeste de la isla.

En la red de estaciones meteorológicas se registraron 78 temperaturas máximas iguales o mayores a 30ºC, entre ellas 39ºC en Tejeda (Gran Canaria), 37ºC en Arure (La Gomera) y 36,3ºC en El Pinar (El Hierro).

La Aemet señala también que el mes ha estado dominado por la situación anticiclónica y el régimen de alisios, con el anticiclón atlántico semi estacionario al suroeste de las Azores durante gran parte del período.

Al mismo tiempo, las aproximaciones, a niveles medios, del borde occidental de la dorsal africana, mantuvieron la temperatura media en valores ligeramente por encima de la temperatura de referencia hasta el día 27, en el que la dorsal africana se posicionó claramente sobre el archipiélago, provocando una advección cálida más intensa, acompañada de calima, situación que se prolongó hasta el día 30.